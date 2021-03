«Magnesia-Sporades: Endless Discovery»-Το σποτ του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για τον τουρισμό

Magnesia-Sporades: Endless Discovery” ονομάζεται η νέα παραγωγή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για να προβάλλει την περιοχή της Μαγνησίας στην μετά covid περίοδο και η οποία παρουσιάστηκε διαδικτυακά το μεσημέρι της Τρίτης 23 Μαρτίου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τουρισμού.

Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλη Μπασδάνη και την Πρόεδρο του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Θέκλα Καμμένου, που είχε και την έμπνευση του video που προβάλλει τις ομορφιές του νησιωτικού συμπλέγματος της Μαγνησίας, αλλά και του χερσαίου τμήματος, που αποτελούν και κορυφαίους τουριστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Το spot εστιάζει σε πλάνα με το σήμα κατατεθέν της Ελλάδας, την θάλασσα και τον ήλιο. Το μοναδικό μπλε της Ελληνικής θάλασσας το οποίο αποτυπώνεται μέσα από τις αχτίδες του ήλιου.

Παράλληλα, προβάλλει δραστηριότητες, παραδόσεις, τη ζωή al fresco, την ανεμελιά του καλοκαιριού, πράσινα τοπία, αλλά και την τοπική αρχιτεκτονική.

Σε 2 λεπτά και 31 δεύτερα που είναι η συνολική διάρκεια του video γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της μοναδικότητας της περιοχής μας και της δυνατότητας αέναης εξερεύνησης που έχει κάποιος ο οποίος θα αποφασίσει να επισκεφτεί την Μαγνησία.

ο video άλλωστε αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης για τη νέα, τουριστική καμπάνια του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Endless Discovery” .

Η νέα παραγωγή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας θα βρίσκεται στο κανάλι you tube του Επιμελητηρίου ( https://www.youtube.com/watch?v=I9HLwFkgxP0 ), ενώ έχει δημιουργηθεί σελίδα στο facebook (Magnesia-Sporades, “Endless Discovery” ) για τη νέα καμπάνια.

Η στόχευση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας

Η τουριστική καμπάνια του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για αυτήν την πρώτη φάση, παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στο άνοιγμα του τουρισμού στην περιοχή μας, θα ακολουθήσει τους εξής άξονες :

Η προβολή του βίντεο στα social media (facebook, youtube) σε χώρες όπως το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρουμανία, θα μπορέσουν να προβάλουν τα αξιοθέατα της Μαγνησίας και να προσελκύσουν κόσμο που θα μπορέσει οδικά ή αεροπορικώς να επισκεφτεί την περιοχή μας.

Οι συγκεκριμένες χώρες, θεωρείται ότι αποτελούν τις πρώτες που θα ξεκινήσουν πτήσεις, ενώ παράλληλα αποτελούν και τις βασικές αγορές για την Μαγνησία και τις Σποράδες.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας εστιάζει την διαφημιστική καμπάνια σε τέσσερις πόλεις που διαθέτουν τις αεροπορικές συνδέσεις ή τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επισκεφτούν την περιοχή μας. Οι πόλεις αυτές είναι το Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) και Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Στους παρακάτω πίνακες, ακολουθούν ενδεικτικά τα σημεία στόχευσης, οι ενδεικτικές λέξεις – κλειδιά και το κοινό στόχευσης:

Country City/ Area Radius Age Target

1 United Kingdom London 80km 40-70 years old Tourist Agent, tourist guide, tour operator, travel destination, Greece, Vacation, Europe, volos, pelion, skiathos, skopelos, alonnisos

Manchester 80km

2 Israel Tel Aviv 80 km 40-70 years old

3 Romania Bucharest 40 km 18-70 years old

Οι συντελεστές του video είναι :

Σκηνοθεσία – Εκτέλεση παραγωγής: Λάγδαρης Γιώργος

Σενάριο: Θέκλα Καμμένου

Κάμερα Μοντάζ: Ρέτσιος Φίλιππος

Οργάνωση παραγωγής: Πανταζής Θανάσης

Post Production: CINEFIL

Δημιουργία λογότυπου: Σταμάτης Παπαδήμος

Συμμετέχουν : Μαρία Σαμαρά, Κέρι Παλαιολόγου, Νικολέτα Μπάλλα, Ιωάννα Σταμούλη, Άννα Μαρία Καταρτζή, Βασίλης Καρακυρίτσης, Νάσια Μηνά,

Τα παιδιά: Γιώργος, Μελίνα, Βενετία, Πρόδρομος, Αντώνης Δανάη, Νικόλας και Στέλιος.