Μαγικές εικόνες στο Νότιο Ωκεανό: Πιγκουινάκια βουτούν από 15 μέτρα ύψος για το πρώτο τους μπάνιο

Μοναδικές εικόνες χάρισε το National Geographic που δημοσίευσε βίντεο που δείχνει εκατοντάδες πιγκουίνους να βαδίζουν προς την άκρη του τρομακτικού γκρεμού και να πραγματοποιούν την πρώτη τους βουτιά στη θάλασσα.

Εντυπωσιακό βίντεο

Όπως φαίνεται στα εντυπωσιακά πλάνα, πλησιάζουν διστακτικά στην άκρη, όταν ένα γενναίο νεοσσό πηδάει ξαφνικά και, αφού χτυπάει τα ανήμπορα φτερά του κατά την πτώση, προσγειώνεται στο νερό με έναν παφλασμό. Το κλιπ δείχνει τον πιγκουίνο δευτερόλεπτα αργότερα να κολυμπάει με ασφάλεια.

Ενθαρρυμένοι, άλλοι μερικοί νεοσσοί κάνουν το άλμα. Στη συνέχεια, μερικά ακόμη πριν δεκάδες πουλιά κωπηλατήσουν στη θάλασσα για πρώτη φορά.

These baby penguins are taking the plunge! 🐧@NatGeoTV is releasing this footage of baby penguins cliff-diving for the first time as part of the amazing Earth Month content found on @DisneyPlus. @morgannorwood has more. pic.twitter.com/DUQ2jRBqo7

— Good Morning America (@GMA) April 11, 2024