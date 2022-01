Μάγια Αγγέλου: Η πρώτη μαύρη γυναίκα σε αμερικανικό νόμισμα

Η Μάγια Αγγέλου, η σημαντική Αφροαμερικανίδα συγγραφέας, ποιήτρια και ακτιβίστρια, έχει γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίστηκε ποτέ σε αμερικανικό νόμισμα και συγκεκριμένα στο νόμισμα των 25 σεντς.

Πάνω στο νόμισμα υπάρχει μια εικόνα της Αγγέλου με τα χέρια της ψηλά, ένα πουλί που πετάει και ένας ήλιος που ανατέλλει πίσω της, με ένα πορτρέτο που του Τζορτζ Ουάσιγκτον στην πάνω όψη. Το αμερικανικό νομισματοκοπείο ανέφερε ότι η εικόνα της ήταν «εμπνευσμένη από την ποίησή της και συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο έζησε».

Burwell and Burwell Photography/United States Mint via AP

Η ποοιήτρια και συγγραφέας, που πέθανε το 2014, έγραψε -μεταξύ άλλων- την αυτοβιογραφία από το 1969 με τίτλο «I Know Why the Caged Bird Sings», όπου γράφει για τις φυλετικές διακρίσεις που βίωσε σε νεαρή ηλικία. Η συγγραφέας 36 βιβλίων – και παραλήπτρια περισσότερων από 20 τιμητικών διακρίσεων – διάβασε το ποιήμα της «On the Pulse of the Morning» το 1992 κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Μπιλ Κλίντον και το 2010 βραβεύτηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα.

«Κάθε φορά που επανασχεδιάζουμε το νόμισμα, έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι για τη χώρα μας – τι εκτιμούμε και πώς έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία. Είμαι πολύ υπηρήφανη που αυτά τα νομίσματα γιορτάζουν τη συνεισφορά μερικών από τις πιο αξιόλογες γυναίκες της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Μάγια Αγγέλου», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν.

Το νόμισμα που απεικονίζει την Μάγια Αγγέλου είναι το πρώτο του προγράμματος «American Women Quarters» του αμερικανικού νομισματοκοπίου, το οποίο περιλαμβάνει την Αμερικανίδα φυσικό και αστροναύτη δρα. Σάλι Ράιντ και την Γουίλμα Μανκίλερ, πρώτη γυναίκα αρχηγό της φυλής Τσερόκι. Το αμερικανικό κοινό κλήθηκε να υποβάλει ονόματα εμβληματικών γυναικών, μετά από νομοσχέδιο που υπέβαλε η βουλετίς των Δημοκρατικών Μπάρμπαρα Λι.

«Πάντα θα αγαπώ τις ιδιωτικές στιγμές που είχα το προνόμιο να μοιραστώ με την Μάγια, από τις συζητήσεις στο σαλόνι της σαν να ήμασταν αδερφές μέχρι τις ανεκτίμητες συμβουλές της σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισα ως μαύρη γυναίκα στην καριέρα μου. Είμαι υπερήφανη που ήμουν επικεφαλής της προσπάθειας να τιμήσω αυτές τις εκπληκτικές γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές παραβλέπονται από την αφήγηση της ιστορίας της χώρας μας. Αν ποτέ κρατήσετε το νόμισμα της Μάγια Αγγέλου, να θυμάστε τα λόγια της: “να είστε σίγουροι ότι δεν θα πεθάνετε χωρίς να έχετε κάνει κάτι σπουδαίο για την ανθρωπότητα”», είπε η Λι.

Πηγή:kathimerini – Με πληροφορίες από το The Guardian