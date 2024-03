Μάγεψε τους Ινδούς δισεκατομμυριούχους η Ριάνα στον γάμο του γιου του μεγιστάνα Μουκές Αμπάνι – Βίντεο

Η Ριάνα έδωσε την πρώτη της ολοκληρωμένη συναυλία μετά από σχεδόν μια δεκαετία σε ένα ιδιωτικό προγαμιαίο πάρτι για την οικογένεια του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Μουκές Αμπάνι.

«Το σόου ήταν το καλύτερο», είπε στους θαυμαστές της μετά την εμφάνιση της 1ης Μαρτίου. «Έχω να κάνω μια πραγματική συναυλία εδώ και οκτώ χρόνια».

Girl what kinda phone is this??? https://t.co/qxpwSt36XW — bunny sanders (@whatbunnysaid) March 2, 2024

Η Rihanna, φορώντας ένα αστραφτερό διάφανο πράσινο φόρεμα και περίτεχνα κολιέ, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένων των Bitch Better Have My Money, Diamonds και All of the Lights, σε μια τεράστια σκηνή μαζί με μια ομάδα χορευτών στο Γκουτζράτ της Ινδίας.

Η τριήμερη χλιδάτη εκδήλωση -είχε εκλεκτούς καλεσμένους μεταξύ των οποίων ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς, η Χίλαρι Κλίντον και μεγάλες διασημότητες του Μπόλιγουντ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αμπάνι γιορτάζει τον γάμο του νεότερου γιου του Ανάντ και της επιχειρηματίας Ραντχίκα Μέρτσαντ, κόρης του διευθύνοντος συμβούλου φαρμακευτικών εταιρειών και δισεκατομμυριούχου Βιρέν Μέρτσαντ. Οι επίσημες γαμήλιες εκδηλώσεις του ζευγαριού θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι.

Rihanna's $6M performance of "All Of The Lights" in India at the son of Billionaire Mukesh Ambani's wedding pic.twitter.com/d1J4ZfvWzE — Historic Vids (@historyinmemes) March 2, 2024

«Προς τιμήν του Anant και της Radhika, σας ευχαριστώ που με έχετε εδώ», είπε η Ριάνα για να συνεχίσει: «Ο Θεός να ευλογεί την ένωσή σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια!»

Σύμφωνα με την India Today, στην τραγουδίστρια της R&B προσφέρθηκε αμοιβή ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων για να τραγουδήσει.

Πηγή: Πρώτο Θέμα