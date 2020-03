Madonna: Σοβαρό ατύχημα επί σκηνής – Ακύρωσε συναυλία στο Παρίσι

Το τελευταίο καιρό, η Μαντόνα (Madonna) έχει προχωρήσει σε ακύρωση αρκετών συναυλιών της, εξαιτίας του τραυματισμού στο γόνατό της, αλλά αυτή τη φορά, ένα νέο ατύχημα την έκανε να μεταθέσει εμφάνισή της στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη, η βασίλισσα της ποπ βρισκόταν στην Πόλη του Φωτός, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, όταν έπεσε από την καρέκλα της, με συνέπεια να ξεσπάσει σε κλάματα.

Ένας από τους χορευτές της, έσπευσε να τη βοηθήσει, ωστόσο το χτύπημα ήταν αρκετά σοβαρό και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Ένας φίλος μου που πήγε στη συναυλία της Madonna, μου είπε ότι στο τέλος του Vogue, δεν μπόρεσε να κάτσει στην καρέκλα και έπεσε κάτω», έγραψε κάποιος στο Twitter.

A friend who attended @Madonna Thursdays show told me that at the end of Vogue, she missed the chair and fell on the floor. A dancer had to help her on to the chair and then during the Polaroid part she broke in to tears and couldn’t stop. 😢 #madonna #madamex #MadameXTour

— Madame X (@The_rebelhearts) February 28, 2020