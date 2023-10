Μαχσά Αμινί: Βραβείο από το Ευρωκοινοβούλιο για την ελευθερία της σκέψης

Με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης τιμήθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά θάνατον η Μαχσά Αμινί, καθώς και το κίνημα “Γυναίκα Ζωή Ελευθερία” που πνίγηκε στο αίμα από την εξουσία στο Ιράν.

“Η στυγνή δολοφονία της Τζίνα Μαχσά Αμινί” στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία κατέληξε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της, “σημάδεψε μια στροφή”, δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Women. Life. Freedom.

Proud to announce that the winners of the 2023 Sakharov Prize are #MahsaAmini & #WomenLifeFreedom Movement in Iran.

These brave women, men & young people have inspired the world through their fight for equality, liberty & dignity.

زن زندگی آزادی pic.twitter.com/CljmroF6Mo

