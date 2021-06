«Μαχητές των δρόμων 9» και «Nomadland» στις προβολές της Εξωραϊστικής

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Εξωραϊστική» (τηλ. 2421030303), το οποίο έχει ως εξής:

-Fast & Furious 9 (Μαχητές των δρόμων 9), Παρασκευή 25/6, Σάββατο 26/6, Κυριακή 27/6 στις 21.00, σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν, σενάριο: Νταν Κέισι, πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίζ Γκίμπσον, Κρις «Λούντακρις» Μπρίτζες, Τζον Σίνα, Τζορντάνα Μπρούστερ, Νάταλι Εμάνουελ, με την Έλεν Μίρεν και τη Σαρλίζ Θερόν, διάρκεια: 145 λεπτά, είδος: Περιπέτεια δράσης: Ο Ντομ Τορέτο που υποδύεται ο Βιν Ντίζελ, ζει μια ήσυχη ζωή μαζί με τη Λέτι και τον γιο τους, τον μικρό Μπράιαν, όμως γνωρίζει καλά ότι ο κίνδυνος πάντα θα καραδοκεί στον ορίζοντα. Αυτή τη φορά, η απειλή θα αναγκάσει τον Ντομ να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος του, αν θέλει να σώσει τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η ομάδα του συγκεντρώνεται ξανά, αυτή τη φορά με σκοπό να σταματήσει μια συνωμοσία παγκοσμίων διαστάσεων, στην οποία ηγείται ο πιο ικανός δολοφόνος και ο πιο δεινός οδηγός που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ: Ένας άντρας που τυχαίνει να είναι ο ξεχασμένος αδερφός του Ντομ, ο Τζέικομπ.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4IvxN6hH8gs/.

-Nomadland, Δευτέρα 28/6 στις 22.00 και Τετάρτη 30/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Chloé Zhao, πρωταγωνιστούν: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, διάρκεια: 107 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα (κέρδισε 3 Όσκαρ, 230 νίκες και συνολικά 137 υποψηφιότητες): Μετά την οικονομική κατάρρευση μίας εταιρείας σε μια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, η Fern (Frances McDormand) πακετάρει το van της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθ’ οδόν, όπου εξερευνά μια ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νομάδα. Η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους από τη σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, «Η Χώρα των Νομάδων», συμπεριλαμβάνει τους αληθινούς νομάδες Linda May, Swankie και Bob Well ως μέντορες και συντρόφους της Fern στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου της Αμερικανικής Δύσης.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RHzonFWR-Cc&t=10s/.