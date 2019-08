Μαχαίρωσε γυναίκα σε κεντρικό δρόμο του Σίδνεϊ φωνάζοντας «Αλάχ Ακμπαρ»

Πανικός προκλήθηκε σε κεντρικό δρόμο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας που μαχαίρωσε μια γυναίκα στη μέση του δρόμου φωνάζοντας «Αλάχ Άκμπαρ», ενώ καταδίωξε κι άλλους για να τους μαχαιρώσει.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του δράστη και σημείωσε ότι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι σταθερή. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον άνδρα να πηδάει πάνω στην οροφή ενός αυτοκινήτου φωνάζοντας «Αλάχ Άκμπαρ» και να κραδαίνει ένα μαχαίρι φωνάζοντας «σκοτώστε με».

Η αυτόπτης μάρτυρας στην σκηνή αυτή Μέγκα Χέιλι διευκρίνισε στο AFP ότι ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι κουζίνας καταδίωξε άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ αφού είχε μαχαιρώσει την γυναίκα.

«Πέντε ή έξι άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν», πρόσθεσε η ίδια, «και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν».

BREAKING in Australia!

Brave Australians and ⁦Fire and Rescue⁩ officers chased down and stopped a terrorist on a stabbing rampage screaming ""Allah Akbar".

Australian news will not report on what this terrorist was screaming! Listen before they scrub the truth. https://t.co/sQncS6ZLNw

— Amy Mek (@AmyMek) August 13, 2019