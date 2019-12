Eνα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στη Λουiζιάνα των ΗΠΑ, με τις πρώτες πληροφορίες -που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές- να κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς.

WATCH: Footage from Lafayette, Louisiana, where a small plane hit at least 1 car and crashed in a field; reports of multiple fatalities pic.twitter.com/pQoFEcKMCE

— BNO News (@BNONews) December 28, 2019