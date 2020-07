Λονδίνο: Γερανός έπεσε και καταπλάκωσε κτίριο (video)

Ενας γερανός ύψους 20 μέτρων που εκτελούσε έργα στο προάστιο Μπόου του Λονδίνου, έπεσε και καταπλάκωσε ένα κτίριο, όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβίσουν άτομα, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης. Παράλληλα, η Πυροσβεστική με tweet της κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή λόγω της επικινδυνότητας.

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc

— Bridget Teirney (@bteirney) July 8, 2020