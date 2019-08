Λονδίνο: Εκτός κινδύνου ο 6χρονος που τον έσπρωξαν από τον 10ο όροφο της Tate Modern

Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του 6χρονου αγοριού, που πιστεύεται ότι έσπρωξε ένας έφηβος από εξέδρα παρατήρησης στον 10ο όροφο της πινακοθήκης Tate Modern του Λονδίνου, και δεν κινδυνεύει πλέον η ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και διερευνά τους λόγους για τους οποίους ο φερόμενος ως ύποπτος έσπρωξε το παιδί, προσθέτει σε μήνυμά της στο Twitter η Σκότλαντ Γιαρντ.

Officers continue to work hard to establish the circumstances of yesterday's incident. The six-year-old boy's condition remains the same and officers are supporting his family. The male arrested is still in custody. https://t.co/GeMuS54I30

Το 6χρονο αγοράκι έπεσε χθες το απόγευμα σε οροφή του 5ου ορόφου της πινακοθήκης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Ο ύποπτος, ένας 17χρονος, συνελήφθη και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση. Είναι ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι τίποτε δεν δείχνει ότι γνώριζε το θύμα.

Η Νάνσι Μπάρνφιλντ, μια 47χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον ίδιο όροφο, δήλωσε ότι άκουσε έναν «δυνατό» κρότο, που μπορεί να οφειλόταν στην πτώση του παιδιού και στη συνέχεια μια γυναίκα να ουρλιάζει: «Που είναι το παιδί μου;», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

#Tatemodern Security says the child was taken to the hospital by this helicopter-after falling down from height.I saw a woman running to the balcony on 10floor&crying around 2:45pm,then all visitors got locked in the building till around 4:08pm. Hope the child will get well! pic.twitter.com/WQlPQjCp67

— Olga Malchevska (@Yollika) August 4, 2019