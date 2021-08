Λονδίνο: Εισβολή αντεμβολιαστών στο BBC – Προσπάθησαν να μπουν στα στούντιο

Στα στούντιο του BBC στο δυτικό Λονδίνο, επιχείρησαν να εισβάλουν νωρίς το πρωί της Τρίτης, αντιεμβολιαστές. Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζονται οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τα «πράσινα πιστοποιητικά» και για τον εμβολιασμό των παιδιών, με τους ίδιους να πλησιάζουν το κτίριο όπου στεγάζονται στούντιο του BBC και να επιχειρούν να «εισβάλουν».

Το πλήθος φτάνει έξω από το κτίριο, όπου συναντά ισχυρή αστυνομική παρουσία και οι διαδηλωτές αρχίζουν να φωνάζουν «ντροπή σας», ενώ μια μερίδα των αντιεμβολιαστών σπρώχνει τους αστυνομικούς επιχειρώντας να εισέλθει στο κτίριο.

Anti-vaccine protesters try to storm BBC studios as they clash with cops during rally pic.twitter.com/lf4QnCvcM3

— The Sun (@TheSun) August 10, 2021