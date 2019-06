Λονδίνο: Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν να σβήσουν φωτιά σε πολυκατοικία

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα μετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μπάρκινγκ του ανατολικού Λονδίνου, της οποίας ήδη έξι όροφοι φλέγονται, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Το κτίριο είναι σχετικά νέο σαν κατασκευή και φαίνεται να είναι μερικώς κατασκευασμένο με ξύλινους πυλώνες.

Όπως αναφέρει η Telegraph, η Πυροσβεστική του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά στις 3.31μμ και τα πυροσβεστικά πληρώματα από το Barking, το Dagenham, το East Ham και τους γύρω σταθμούς παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.

London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.

