Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – 4 τραυματίες

Αυτοκίνητο διέλαθε της πορείας του κι έπεσε πάνω σε περαστικούς σε δρόμο του ανατολικού Λονδίνου και συγκεκριμένα στο Χάκνεϊ. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Στάμφορντ Χιλ όταν σύμφωνα με τους αυτόπτες ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τραυμάτισε κατά τις αναφορές 4 άτομα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται επί του παρόντος στη σκηνή και σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό χτύπημα.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

— Active-Patriot (@PatriotActive66) December 11, 2020