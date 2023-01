Λογοτεχνικά βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον – “Η θάλασσα της ηρεμίας” και “Zero K”

ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ,

βιολόγου



Η θάλασσα της ηρεμίας,

Έμιλι Σεντ Τζον Μάντελ,

Ίκαρος

Η συγγραφέας: H Emily St. John Mandel (Έμιλι Σεντ Τζον Μάντελ) γεννήθηκε στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Έχει γράψει έξι μυθιστορήματα. Με τον Σταθμό Έντεκα (Ίκαρος, 2016) ήταν υποψήφια για τα National Book Award και PEN/Faulkner Award, ενώ, μεταξύ άλλων βραβεύσεων, απέσπασε το Arthur C. Clarke Award (2015). Το βιβλίο μεταφράστηκε σε τριάντα τρεις γλώσσες, ενώ το 2021 μεταφέρθηκε στην τηλεόραση στην ομώνυμη σειρά του HBO.

Το Γυάλινο ξενοδοχείο (Ίκαρος, 2021) διακρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2020, σύμφωνα με το περιοδικό TIME, τη Washington Post, το ELLE και το BBC. Ξεχώρισε στη λίστα των Best sellers στους New York Times, στις επιλογές με τα αγαπημένα βιβλία του Barack Obama για το 2020 και μεταφράστηκε σε είκοσι τρεις γλώσσες.

Το 1912 ο Έντουιν Σεντ Άντριου είναι δεκαοχτώ χρονών, όταν διασχίζει τον Ατλαντικό ωκεανό με ατμόπλοιο. Καθώς εισέρχεται στο δάσος, στην άγρια ερημιά της Βρετανικής Κολομβίας, μένει έκθαμβος… Σε μια στιγμή απόλυτου σκότους σαν έκλειψη, ακούει νότες βιολιού να αντηχούν σε έναν σταθμό αερόπλοιων – μια εμπειρία που τον συγκλονίζει βαθιά.

Δύο αιώνες αργότερα, το 2203, η διάσημη συγγραφέας Όλιβ Λουέλιν βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου της. Ταξιδεύει σε όλη τη Γη, μακριά από το σπίτι της στη δεύτερη σεληνιακή αποικία – ανυποψίαστη για μια πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο της εμφανίζεται μια παράξενη σκηνή: Ένας άντρας παίζει βιολί με τον ήχο του να αντηχεί στον διάδρομο ενός σταθμού αερόπλοιων, ενώ τα δέντρα του δάσους υψώνονται ολόγυρά του.

Σχεδόν διακόσια χρόνια αργότερα, το 2401, ο Γκάσπερι Ρόμπερτς, φύλακας ξενοδοχείου στην Πόλη της Νύχτας, καλείται να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο για να ερευνήσει την παράξενη σύμπτωση των δύο γεγονότων, ικανή να διαταράξει το χρονοδιάγραμμα του Σύμπαντος.

Με φόντο μια καινούρια πανδημία, η Emily St. John Mandel δημιουργεί μια επιβλητική δυστοπία σε παράλληλα σύμπαντα, που ισορροπεί ανάμεσα στο βαθιά ανθρώπινο και το σκοτεινό. Ένα μυθιστόρημα που διερευνά την αγωνία της ανθρωπότητας μπροστά στο άγνωστο μέλλον που ξεπροβάλλει.

ZERO K,

Ντον ΝτεΛίλλο,

Ο συγγραφέας: Ο Ντον ΝτεΛίλλο γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1936. Δημοσίευσε το πρώτο του διήγημα σε ηλικία είκοσι τριών ετών. Έκτοτε εξέδωσε δώδεκα μυθιστορήματα και δύο θεατρικά έργα. Είναι ο πρώτος Αμερικανός που τιμήθηκε με το Jerusalem Prize, το 1999, για το συνολικό του έργο. Άλλες σημαντικές διακρίσεις: -National Book Award για το μυθιστόρημα «Λευκός θόρυβος». -Irish Times International Fiction Prize για το «Ζυγός». -PEN/Faulkner Award for Fiction για το «Μάο ΙΙ». -Το μνημειώδες μυθιστόρημα του ΝτεΛίλλο «Υπόγειος κόσμος», απέσπασε το Howells Medal της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών ως το σημαντικότερο λογοτεχνικό έργο των τελευταίων ετών.

«Γεννιόμαστε χωρίς να το θέλουμε, θα πρέπει και να πεθάνουμε χωρίς να το θέλουμε; Δεν είναι απόδειξη του ανθρώπινου μεγαλείου η άρνηση να δεχτούμε τη μοίρα που μας ορίστηκε;».

Ο Ρος Λόκχαρτ είναι ένας εξηντάρης αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος. Όταν η δεύτερη γυναίκα του, η χαρισματική αρχαιολόγος Άρτις Μαρτινό, αρχίζει να φθίνει από ανίατη ασθένεια, αποφασίζει να επενδύσει στην επιστήμη αιχμής που υπόσχεται την ανάσχεση του θανάτου και την παράταση της ζωής. Ο Τζέφρι, ο γιος του από τον πρώτο του γάμο, θα τους συναντήσει σε μυστικές εγκαταστάσεις στα βάθη της Ασίας για μια σύντομη επίσκεψη κι έναν αβέβαιο αποχαιρετισμό.

Παράξενες γλώσσες, πανάρχαιες θρησκείες και σύγχρονες ανακαλύψεις, η τέχνη της περφόρμανς και ο κινηματογράφος, οικολογικές απειλές, η φρίκη της τρομοκρατίας και τα δεινά τής ανθρωπότητας στη διάρκεια της Ιστορίας της εμπνέουν μια καθηλωτική αφήγηση, που κινείται από τη βουερή Νέα Υόρκη ως τις σιωπηλές ερήμους της Ασίας και την Ουκρανία των πρόσφατων ταραχών. Όλα αυτά με φόντο τη σπάνια σχέση αφοσίωσης ενός άντρα προς μια γυναίκα και τη δύσκολη σχέση ενός γιου με τον πατέρα του.

Στο συγκλονιστικότερο μυθιστόρημά του μετά τον μνημειώδη Υπόγειο κόσμο, ο Ντον ΝτεΛίλλο, ο συγγραφέας που έχει χαρακτηριστεί μεταμοντέρνος προφήτης, αντιστρέφει το αρχέγονο ερώτημα αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον και αναρωτιέται αν στην εποχή των ασύλληπτων επιστημονικών επιτευγμάτων υπάρχει θάνατος μετά τη ζωή.