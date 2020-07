Λογοτέχνες και συγγραφείς στο Νότιο Πήλιο

Του Βάιου Κουτριντζέ

Β’ μέρος

Συνεχίζεται η παρουσίαση των λογοτεχνών και συγγραφέων του Νότιου Πηλίου, με την παρουσίαση των βιογραφικών και εργογραφικών τους στοιχείων. Η μελέτη, πρωτίστως, φιλοδοξεί ν’ αποδείξει ότι η γεωγραφική περιοχή αναφοράς δεν είναι πνευματικά άγονη, όπως ίσως πιστεύεται, αλλ’ αποτελεί τη γενέτειρα ανθρώπων που ενασχολούνται, διαχρονικά, με το πολύμοχθο έργο της γραφίδας, και, δευτερευόντως, να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην ανάδειξη των γραπτών πολιτισμικών στοιχείων. Στην πρώτη της φάση η δοκιμιακή προσπάθεια εντόπισε ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό δημιουργών και ευελπιστώ στη δεύτερη φάση, που το κειμενικό υλικό θα λάβει τη μορφή βιβλίου, να βρεθούν κι άλλοι τεχνίτες του λόγου και μελετητές.

Οι λογοτέχνες – συγγραφείς

-Ζαχαρός Απόστολος. Γεννήθηκε στη Συκή. Είναι εκπαιδευτικός, θεολόγος, διευθυντής του 2ου Γυμνάσιου Βόλου. Έργα του:

«Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Νεοχώρι του Πηλίου ǀ Ιστορία, αρχιτεκτονική, τέχνη, κειμήλια», χ.ε., Βόλος, 1989 / Βόλος, 2003.

«Ο Άγιος νεομάρτυρας Σταμάτιος ο εξ Αγίου Γεωργίου Νηλείας Βόλου», χ.ε., Βόλος, 1991.

«Κατάλογος των παλαίτυπων βιβλίων του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Συκής Πηλίου μετά των χειρόγραφων σημειωμάτων, ενθυμήσεων αυτών ǀ Άγνωστες γραφτές ιστορικές πληροφορίες από την παλαιά Συκή», χ.ε., Βόλος, 1992.

«Τα λιθανάγλυφα της Μονής του Προδρόμου στη Συκή του Πηλίου και οι κτητορικές επιγραφές», χ.ε., Λάρισα, 1994.

«Η παρρησία της Μονής του Τιμίου Προδρόμου της Συκής ǀ ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του 19ου αιώνα ǀ αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Μονής, 1795-1995», χ.ε., Λάρισα, 1995.

«Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Συκής Πηλίου», Μονή Τιμίου Προδρόμου, Βόλος, 1995.

«Συνοπτικός κατάλογος χειρογράφων Μονής Παναγίας Πετρονίτισσας Bachkovo, Φιλιππουπόλεως», χ.ε., Βόλος, 1996.

«Ιστορικά στοιχεία και επιγραφές από τον Ναό του Αγ. Γεωργίου της Συκής του Πηλίου», χ.ε., Λάρισα, 1997, ανάτυπο από τον τ. 32 του «Θεσσαλικού Ημερολογίου».

«Ο παπα-Γιώργης Ρηματισίδης ιεροδιδάσκαλος της Συκής και οπλαρχηγός του 1878», χ.ε., Λάρισα, 1998.

«Ο Άγιος Νεομάρτυς Απόστολος ο Νέος ǀ +16 Αυγούστου 1686», Επέκταση, Κατερίνη, 2004.

«Ο Νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος από την Ζαγορά του Πηλίου», χ.ε., Λάρισα, 2006.

«Ο Άγιος Νεομάρτυς Τριαντάφυλλος από την Ζαγορά Πηλίου, 8 Αυγούστου 1680 ǀ Βίος, μαρτύριο, λόγος πανηγυρικός, ακολουθία, κανών παρακλητικός, εικοσιτέσσερις οίκοι», Μέλισσα, Βόλος, 2007.

«Υμνολογία ǀ Σημειώσεις για χρήση των μαθητών της Γ’ τάξεως Γυμνασίου των μουσικών σχολείων», Μουσικό Σχολείο, Βόλος, 2008, θρησκεία.

-Θωμά Μαγδαληνή. Γεννήθηκε στον Βόλο, το 1964. Η καταγωγή της είναι από το Προμύρι. Είναι διδάκτωρ της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Έχει διδάξει Νεοελληνική Γλώσσα στα Τ.Μ. Γλώσσας του Μπορντώ και της Λίλλης, στο Liceo Classico «Marco Foscarini» της Βενετίας, στη Βιτσέντζα, στο Καστελφράνκο και στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Τάρτου. Καταπιάνεται με τη μετάφραση εσθονικής ποίησης. Το διήγημά της «Τα όρια του κόσμου» έχει λάβει διάκριση στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Διηγήματος «Εyelands – Παράξενες Μέρες», 2015. Δημοσιεύει διηγήματα και λογοτεχνικές κριτικές στα περιοδικά «Οροπέδιο», «Το κοράλλι» και στα ηλεκτρονικά «Vakxikon.gr» και «Fractal». Ζει κι εργάζεται στο Πήλιο. Έργα της:

«Ο πόνος είναι μοναχικό ζώο», Γαβριηλίδης, 2014, μυθιστόρημα.

«Θα ερχόσουν μαζί μου στη Νορβηγία;», Βακχικόν, 2015, νουβέλα.

«Ιστορίες στα όρια ǀ 29 ιστορίες που διακρίθηκαν στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Διηγήματος», Παράξενες μέρες, 2015, μυθιστόρημα.

«Μες στη νύχτα του κόσμου», Βακχικόν, 2018, μυθιστόρημα.

«Ανθολογία εσθονικής ποίησης», Βακχικόν, 2018, μετάφραση.

-Θωμάς Γιώργος. Γεννήθηκε, το 1930, στο Προμύρι. Εργάστηκε ως δάσκαλος, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με πάθος με την ιστορική και λαογραφική έρευνα. Έχει εκδώσει πάνω από χίλια άρθρα ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου σε εφημερίδες και περιοδικά. Οι μελέτες του «Ο Πηλιορείτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς (1788-1856)» και «Ο πολιτισμός του Πηλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» έχουν λάβει Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν, για χρόνια, γραμματέας της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, αρθρογράφος της εφημερίδας «Η Θεσσαλία» και άλλων εντύπων και συνεργάτης της ΕΡΑ Βόλου. Τα τελευταία χρόνια, ζούσε στον Πλατανιά. Απεβίωσε το 2019. Έργα του:

«Ο Πηλιορείτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς (1788-1856)», χ.ε., Βόλος, 1979, σε συνεργασία με τον Κωστή Δάμτσα.

«Η ανέκδοτη χωρογραφία της ανατ. Θεσσαλίας από το Γρηγόριο Κωνσταντά ǀ Ένα χειρόγραφο του 1838», χ.ε., Βόλος, 1991.

«Ευτράπελα ιστορήματα του Πηλίου», Ώρες, Βόλος, 1992.

«Ο πολιτισμός του Πηλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», Ώρες, Βόλος, 1996.

«Κώστας Στριμμένος ǀ Ο τελευταίος ιατροφιλόσοφος του Βόλου», Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος, 1997, σε συνεργασία με τον Κώστα Δ. Στριμμένο.

«Δημήτριος Έξαρχος, ο Τρικαλινός οπλαρχηγός στις Θεσσαλικές Επαναστάσεις του 1854 και 1878», 2005.

«Οι λαϊκές βρύσες του Πηλίου», 2011.

Ανάτυπα δημοσιευμάτων (~50).

-Ιντζές Στάθης. Γεννήθηκε στη Λάρισα, το 1986. Έλκει την καταγωγή του από την Ξυνόβρυση από το σόι του πατέρα του. Είναι συνεκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού «Θράκα», των ομώνυμων εκδόσεων, και δημιουργός της σειράς μεταφράσεων «Αργεντίνοι Ποιητές». Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος των εκδόσεων «Ενύπνιο». Ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Έργα του:

Ποίηση:

«Συνωμοσία ταυτοχρονισμού», Γαβριηλίδης, 2011, ποίηση.

«Σεληνάκατος», Μανδραγόρας, 2013, ποίηση.

«GADIUM», Θράκα, 2017, ποίημα σε 7 μέρη.

«Alejandra Pizarnik», Θράκα, 2014 / 2016, ξένη ποίηση, μετάφραση.

«Joaquin O. Giannuzzi», Θράκα, 2014, ξένη ποίηση, μετάφραση.

«Τα ποιήματα του 2013», Κοινωνία των (δε)κάτων, 2014, συμμετοχή σε συλλογικό έργο.

«Hugo Mujica», Θράκα, 2015, ξένη ποίηση, μετάφραση.

«Η έκτρωση», Ενύπνιο, 2018, συγγρ.: Richard Brautigan, μετάφραση.

«35 under 35 ǀ 35 ποιητές κάτω των 35 διαβάζουν ποιήματά τους», Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Γραμμάτων, 2018, συμμετοχή σε συλλογικό έργο.

Πεζά:

«Κάτω η σκουριά», Ενδυμίων, 2013 ǀ Θράκα, 2014, μυθιστόρημα.

«Οι τελευταίοι φανατικοί της στρωματσάδας», Θράκα, 2014 (α’ εκδ.), 2015 (ανατ.), 2016 (β’ εκδ.), νουβέλα.

«Οι ανειδίκευτοι δεν βγάζουν κιχ», Μελάνι, 2016, νουβέλα.

«Η Μήνα και άλλες ιστορίες», Κίχλη, 2019, διηγήματα (υποψήφιο στα βραβεία του περιοδικού «αναγνώστης», 2020).

-Κονιόρδος Γιάννης. Γεννήθηκε, το 1965, στην Αργαλαστή, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. και διορίστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα τελευταία 15 χρόνια, υπηρετεί ως σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ασχολείται ερευνητικά με θέματα τοπικής ιστορίας της περιοχής του Νότιου Πηλίου. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά έντυπα («Θεσσαλικό Ημερολόγιο», «ΕΑΜ και Αντίσταση» κ.ά.).

««ΧΟΡΤΟΣ» ǀ το επίνειο της Αργαλαστής ǀ Φωτογραφίες και μνήμες του 20ού αι. / Horton ǀ The port of Argalasti ǀ Photos and memories of the 20th centuty», Επίνειον, Θεσσαλονίκη, 2003, ιστορικό και λαογραφικό φωτογραφικό λεύκωμα, δίγλωσσο (ελληνικά+αγγλικά), κείμενα-επιμέλεια: Γιάννης Κονιόρδος.

-Κουτριντζές Βάιος. Γεννήθηκε στην Ξυνόβρυση Μαγνησίας, το 1954. Τις εγκύκλιες γνώσεις απέκτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και στα Γυμνάσια Αργαλαστής-Α’ Αρρένων Βόλου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Α.Π.Θ.. Άσκησε το επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα, διατηρώντας τεχνικό γραφείο στον Βόλο κι αργότερα στη Λάρισα, και στον δημόσιο τομέα στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και ΕΣΔΑ, όπου έφτασε ώς τον βαθμό του διευθυντού, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Λάρισας. Δημοσιεύει διηγήματα και άρθρα στις εφημερίδες της Λάρισας «Larissanet» και «Ελευθερία» και σε διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά, όπως το «Fractal». Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται με την καταγραφή των λογοτεχνών και συγγραφέων του Νομού Λάρισας και του Νότιου Πηλίου. Ζει και δραστηριοποιείται στη Λάρισα από το 1985.Έργα του:

«Γυμνό σχέδιο», Θράκα, 2016, μυθιστόρημα.

«Ο τελευταίος αριθμός», Θράκα, 2017, μυθιστόρημα.

«Γεωμετρική σχέση», Θράκα, 2019, μυθιστόρημα.

-Κουτσιφέλης Δημήτρης. Γεννήθηκε στην Αργαλαστή, το 1959. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στο Δημοτικό Σχολείο Αργαλαστής και στα Γυμνάσια Αργαλαστής – Β’ Βόλου. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1976-1983) και εργάστηκε στη ΔΕΥΑΜΒ. Ασχολείται με τον συνδικαλισμό και στις εθνικές εκλογές του 2019 κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Έργα του:

«Εξόριστες σκέψεις», Κύμα, 2018, ποίηση.

-Κουτσοβαγγέλης Θόδωρας Δ. Γεννήθηκε στο Προμύρι, το 1953. Φιλόλογος, συγγραφέας και μουσικοσυνθέτης. Δραστηριοποιείται στον Βόλο, όπου και διαμένει. Έργα του:

«Ποιήματα και τραγούδια ǀ 1974-80», χ.ε., Ρέθυμνο, 1980.

«Με το φανάρι του Διογένη ǀ Ποιήματα και Τραγούδια ǀ 28/12/80-17/8/81», χ.ε., Ρέθυμνο, 1981.

«…να Ζήσει τ’ Όνειρο πέρ’ από τη νύχτα ǀ Ποιήματα και Τραγούδια ǀ 6/11/81-29/12/83», χ.ε., Αθήνα, 1984.

«Άγγελοι της Νύχτας ǀ Ανέκδοτα Ποιήματα & Τραγούδια ǀ 21/11/70-19/3/85», χ.ε., Αθήνα, 1986.

«Φρύνοι και διάττοντες ǀ Ποιήματα», [Δόμος], Αθήνα, 1991.

«Τα χρώματα ενός άλλου κεραυνού ǀ Ποιήματα 1980-2010 ǀ The colors of a strange thunderbolt, poems», χ.ε., Βόλος, 2012, δίγλωσσο (ελληνικά + αγγλικά).

«Νεράιδες–Δοξαριές ǀ 1972-2012 ǀ 40 χρόνια πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας», χ.ε., Βόλος, 2014, αυτοβιογραφία.

«Στα βρόχια της οργής», Εύλαλος Αργώ, 2018, βιογραφία.

-Κραβαρίτου – Μανιτάκη Γιώτα. Γεννήθηκε στη Σκόπελο, το 1944. Έχει βαθιά μητρική ρίζα στο Τρίκερι. Τις εγκύκλιες σπουδές περάτωσε στα Τρίκαλα. Το 1962 πέρασε στη Νομική του ΑΠΘ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Κέντρο του Nancy (Γαλλία) και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση και καταδικάστηκε ερήμην με απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Το 1976, ανακηρύχτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Βρυξελλών. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1977. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια του Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. (1977-1991 και 1999-2008). Την περίοδο 1991-1999, διετέλεσε καθηγήτρια Γυναικείων Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα για το εργατικό δίκαιο, την ισότητα των δύο φύλων, τη γλώσσα και το δίκαιο. Απεβίωσε το 2008 στη Θεσσαλονίκη. Έργα της1:

«Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας», Σάκκουλας Α.Ε., 1992.

«Φύλο και δίκαιο», Παπαζήσης, 1996.

«Τρίκερι», Νησίδες, 2006.

1Σημείωση: Ολόκληρη η επιστημονική και δοκιμιακή εργογραφία της στο βιβλίο μου.