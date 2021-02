Lockdown: Απαγόρευση κυκλοφορίας και κόφτης στον κωδικό 6 του SMS 13033

Σβήνουν και ξαναγράφουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ειδικά στις κόκκινες περιοχές τόσο οι ειδικοί όσο και τα κυβερνητικά στελέχη με στόχο να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων. Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς υπάρχουν έντονες διχογνωμίες για το τι πρέπει να εφαρμοσθεί και τι περιορισμοί πρέπει να υπάρξουν.

Μετά την απόφαση της υποεπιτροπής των ειδικών λοιμωξιολόγων να ενταχθούν στις κόκκινες περιοχές τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και ολόκληρη η Αχαΐα (μέχρι σήμερα ήταν μόνο ο Δήμος Πατρέων) τα νέα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν προκαλούν πονοκέφαλο.

Το λιανεμπόριο

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δεν συμφωνεί να διακοπεί το click inside στις κόκκινες περιοχές καθώς οι πιέσεις που δέχεται από τους επιχειρηματίες του κλάδου είναι ασφυκτικές. Άλλωστε το υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι από μόνο του το click away δεν βοηθά την αγορά. Γι αυτό και επιχειρεί με κάθε τρόπο να μην κλείσει το click in shop.

Είναι πιθανό και στην Αττική να διακοπεί πλήρως το click in shop με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αγορά

Η λύση που συζητείται η οποία όμως μπορεί να αλλάξει με βάση τόσο τις εισηγήσεις των ειδικών όσο και τις αποφάσεις του Μεγάρου Μαξίμου, είναι να διακοπεί το click in shop μόνο στις περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Ωστόσο, ο διαχωρισμός αυτός δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μετακίνηση πολιτών σε άλλες περιοχές. Γι αυτό και είναι πιθανό και στην Αττική να διακοπεί πλήρως το click in shop με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αγορά.

Τα σχολεία

Από την άλλη διαφωνίες υπάρχουν και για το θέμα των σχολείων. Πολλοί ειδικοί θεωρούν πως θα πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τηλε-εκπαίδευση, παρότι δεν έχει φανεί ακόμη εάν η δια ζώσης μάθηση έχει επηρεάσει την επιδημιολογική εικόνα. Εκτιμούν ωστόσο ότι έτσι θα περιορισθεί η κινητικότητα.

Όμως υπάρχουν και εκείνοι οι επιστήμονες που δεν θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους σε άλλο ένα κλείσιμο της εκπαίδευσης αφού θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται σε σχολικό περιβάλλον.

Και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας όμως επιδιώκει με κάθε τρόπο να παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι χθες η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διαμήνυσε ουσιαστικά την πρόθεσή της ότι δεν θέλει να κλείσουν τα σχολεία, αφού δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα σχολείων στην τηλεδιάσκεψη της επιτροπής σήμερα.

Οι μετακινήσεις

Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις το σενάριο που κερδίζει έδαφος για τον περιορισμό της κινητικότητας είναι να μπουν νέοι περιορισμοί στον κωδικό 6 του sms στο 13033. Να μην επιτρέπεται δηλαδή η αλλαγή περιοχής για άθληση. Άλλωστε η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις και οι πολίτες τον αξιοποιούν για να αλλάζουν περιοχές και να πηγαίνουν σε παραλίες, πάρκα κλπ που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους.

Μάλιστα ο φόβος της κυβέρνησης περιγράφουν υψηλόβαθμες πηγές στο ethnos.gr είναι τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που ο καιρός θα είναι σχεδόν ανοιξιάτικος αλλά και τις επόμενες ημέρες που επίσης οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική πάντως και την απαγόρευση κυκλοφορίας, θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό να περιορισθούν οι ώρες από τις 18:00 έως τις 5:00 το πρωί αλλά μόνο για τα Σαββατοκύριακα.

Εξάλλου οι καθημερινές φοβίζουν τους ειδικούς αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη πως είναι τέτοιος χρονικός περιορισμός θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα με συνωστισμό και μποτιλιαρίσματα την ώρα που τελειώνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι.

Όποιες αποφάσεις και να ληφθούν, θα ανακοινωθούν επισήμως το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Πηγή: Έθνος