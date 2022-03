LNG: «Βουλιάζει» στο λιμένα του Βόλου το πρότζεκτ του FSRU

Στο λιμάνι του Βόλου πριν ακόμη αγκυροβολήσει κινδυνεύει να «βουλιάξει» το επενδυτικό σχέδιο της Mediterranian Gas, λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση της άδειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το ενεργειακό σχέδιο των 226,5 εκατομμυρίων ευρώ με το εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία όνομα “ΑΡΓΩ FSRU”, προβλέπει την δημιουργία πλωτής μονάδας αεριοποίησης και αποθήκευσης LNG δυναμικότητας από 150.000 έως 180.000 κυβικά μέτρα, με στόχο να αποτελέσει την τέταρτη πύλη εισόδου υγροποιημένου αερίου στην Ελλάδα.

To έργο προστίθεται στο σχεδιασμό που υπάρχει για άλλα τρία FSRU, τα δύο από τα οποία προγραμματίζονται στην Αλεξανδρούπολη από την Gastrade και το τρίτο στους Αγίους Θεοδώρους από την Motor Oil.

Η γεωγραφική θέση του έργου στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, θεωρείται από τους επενδυτές ότι μπορεί να μετατρέψει το Βόλο σε κέντρο διαμετακόμισης φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών τόσο της εγχώριας αγοράς, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η νέα ενεργειακή υποδομή είχε παρουσιαστεί προ μηνών με τυμπανοκρουσίες στο Βόλο, παρουσία στελεχών του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της ExxonMobil, από τον οποίο φαίνεται να αντλεί την δύναμη και να ασκεί πιέσεις για να υπερπηδήσει τα εμπόδια και να εξασφαλίσει τις άδειες εκείνες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση του πρότζεκτ.

Όμως είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν τουλάχιστον επί του παρόντος, καμία μετοχική εμπλοκή με το έργο. Εμφανίζονται ως στρατηγικοί συνεργάτες της Mediterranian Gas παρέχοντας την τεχνολογική και εμπορική υποστήριξη μέσω της ExxonMobil LNG Market Development, με ένα συμβόλαιο, όπως ισχυρίζονται οι επενδυτές αποκλειστικής διάθεσης LNG.

Η τελευταία εμφανίζεται και πίσω από την συμφωνία με την BW LNG, μια εταιρεία τερματικών σταθμών υποδοχής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ αλλά και πλοίων LNG, από την οποία η Mediterranian Gas φαίνεται να έχει προμηθευτεί με «τις ευλογίες» της ExxonMobil, το πλοίο «BW Sinfapore» κόστους 170 εκατομμυρίων και κατασκευής του 2015 (βλ. φωτό).

Στα θολά νερά του έργου έχει πέσει τελευταία άλλη μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Πρόκειται για την Goldenport Marine Ltd, η οποία κατά τους επενδυτές ανήκει στην οικογένεια Δράγνη και έχει αποκτήσει το 20% του έργου. Ο εφοπλιστής με καταγωγή από το Βόλο διαθέτει επιχειρήσεις πολυτελών γιοτ, πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας και κοντέινερ, αποτελώντας άλλη μια ναυτιλιακή εταιρεία (μετά την Gazlog) που επενδύει στις υποδομές FSRU. Με το πρότζεκτ εμφανίζεται να συνεργάζεται και πλειάδα άλλων εταιρειών μεταξύ των οποίων είναι η Klapedos Nafta εταιρεία διαχείρισης τερματικών σταθμών LNG με μεγάλη τεχνογνωσία από την Λιθουανία, η Αρχιρόδον, με εξειδίκευση στα λιμενικά έργα, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του marine terminal, η Triton Consulting Engineers που έχει αναλάβει τo master plan του έργου, η Enveco για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης κ.α.

ΤΑΙΠΕΔ: Γιατί η επένδυση δεν μπορεί να γίνει εντός του λιμανιού

Τις σκιές στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που συμπίπτει με μια ευνοϊκή συγκυρία για τις επενδύσεις φυσικού αερίου λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της δίψας για εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της αγοράς ρίχνει το ΤΑΙΠΕΔ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ανήκει στα assets που το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων έχει εντάξει στην λίστα με τα προς ιδιωτικοποίηση λιμάνια. Αυτός προβάλλει και ο κυριότερος λόγος που το Ταμείο έχει διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις εξελίξεις γύρω από την επένδυση.

Αρμόδιες πηγές του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρουν ότι δε είναι αντίθετοι στις επενδύσεις FSRU, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών όπως είναι η σημερινή. Τονίζουν όμως ότι υπάρχει ένα σκεπτικισμός γύρω από την χωροθέτηση του έργου, το οποίο δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό από την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του λιμένα.

Όπως λένε ακόμη και αν υπήρχε στο master plan του οργανισμού η συγκεκριμένη χρήση, που δεν υπάρχει, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει δίχως διαγωνισμό.

Επί της ουσίας το ΤΑΙΠΕΔ με την άποψη αυτή κλείνει το δρόμο στην υλοποίηση του έργου εντός του λιμένα και δείχνει ότι δεν θα μπορούσε να δεσμεύσει το μελλοντικό επενδυτή του ΟΛΒ με μία επένδυση βαρύνουσας μεν σημασίας, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του λιμανιού.

Άλλωστε, η έγκριση της άδειας από την ΡΑΕ δεν είναι δεσμευτική και επομένως μπορεί να παρακαμφθεί.

Από την πλευρά του Ρυθμιστή τονίζεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τήρησε όλους τους κανόνες της νομιμότητας, ζητώντας παράλληλα από τον περασμένο Οκτώβριο πρόσθετα στοιχεία για τις ελλείψεις του φακέλου του επενδυτή, τα οποία προσκομίστηκαν και έτσι όπως αναφέρει χορήγησε την άδεια ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου).

«Αν από το ΤΑΙΠΕΔ, υπήρχαν ενστάσεις θα μπορούσε να τις διατυπώσει κατά την περίοδο των 15 ημερών που ήταν το έργο σε διαβούλευση» αναφέρουν.

Κατά την αξιολόγηση του φακέλου, σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε από τους επενδυτές του «ΑΡΓΩ FSRU» αλλαγή στις γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες ωστόσο δεν ενσωματώθηκαν στην άδεια καθώς δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά έγγραφα που να πιστοποιούν την αλλαγή θέσης από το Οργανισμό Λιμένος Βόλου.

Στελέχη της ΡΑΕ παραδέχονται ότι από την στιγμή που ο λιμένας είναι προς αξιοποίηση, ο επενδυτής που θα κερδίσει τον διαγωνισμό μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης της Αρχής.

«Υπό αυτή την έννοια το έργο είναι στον αέρα. Είναι σαν μια άδεια ΑΠΕ που ενώ την έχεις πάρει δεν έχεις το οικόπεδο να την χτίσεις» αναφέρει αρμόδια πηγή.

Οι επενδυτές δηλώνουν άγνοια – Σήμερα η συνάντηση με ΤΑΙΠΕΔ

Άγνοια για τις αντιρρήσεις του ΤΑΙΠΕΔ δηλώνει η εταιρεία που υλοποιεί το επενδυτικό σχέδιο, παρά το γεγονός ότι έγκυρες πληροφορίες του business story αναφέρουν ότι επίκεινται συνάντηση του κ. Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου που εμφανίζεται ο ιθύνων νους του πρότζεκτ με την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ σήμερα Δευτέρα 21 Μαρτίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρούσα διοίκηση του Ταμείου δεν ενημερώθηκε ποτέ για το σχεδιασμό καθώς ενημερωτική συνάντηση είχε γίνει στο παρελθόν με το προηγούμενο μάνατζμεντ του ΤΑΙΠΕΔ.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος μέχρι πρόσφατα μέλος του ΔΣ της Mediterranian Gas (μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση παραμένει στην εταιρεία αλλά δεν συμμετέχει στο ΔΣ), υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων Καταριανών συμφερόντων με την εταιρεία Powerglobe, της οποίας ηγείτο στο παρελθόν, να πρωτοστατεί στην παροχή τεχνογνωσίας για να επιλυθεί το ενεργειακό έλλειμμα της Κρήτης, σχέδιο που έμεινε όμως μόνο στα χαρτιά.

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ στο πρότζεκτ εμφανίζονταν να κινούν τα νήματα τους προηγούμενους μήνες και άλλα στελέχη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς αλλά και εταιρείες συμβούλων και project management, σήμερα έχουν αποστασιοποιηθεί από το επενδυτικό σχέδιο, φανερώνοντας, τουλάχιστον επιφυλάξεις για το σχεδιασμό.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι το FSRU δεν είναι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ταμείου και ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στην ΡΑΕ, η οποία ορθώς και τον ενέκρινε.

Χαρακτηρίζει αστήριχτες τις αντιρρήσεις, επισημαίνοντας τον στρατηγικό ρόλο του έργου για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας και την δημιουργία εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας σε μια κρίσιμη συγκυρία για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Όπως τονίζει το FSRU αποτελεί μία επένδυση που θα δώσει υπεραξία στο λιμένα και θα προσφέρει έσοδα. Ωστόσο οι αντιρρήσεις που φαίνεται να συγκεντρώνει το έργο από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και τοπικούς φορείς ενδέχεται να ανατρέψουν το σχεδιασμό, κάτι που αφήνει ανοικτό και ο κ. Θεοδωρόπουλος.

«Το έργο σχεδιάζεται να γίνει μέσα στο λιμένα όμως έχουμε την διάθεση αν χρειαστεί να πάμε και έξω» σημειώνει, κάτι άλλωστε που έχει ακολουθήσει και η Gastrade στην Αλεξανδρούπολη. Η πλωτή μονάδα του έργου προβλέπεται να είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο και σε απόσταση 17,6 χλμ ΝΔ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ από την απέναντι ακτή της Μάκρης.

Πού θα εγκατασταθεί το «AΡΓΩ»

Αντίθετα, το FSRU του Βόλου έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί στην είσοδο του λιμένα Βόλου σε θέση που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο ΝΔ της κεντρικής προβλήτας. Η προτεινόμενη θέση του πλοίου έχει απόσταση 240 περίπου μέτρα μακριά από την ακτή Πευκάκια, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι δεν επηρεάζει την ναυσιπλοία του λιμανιού.

«Κατά την αναλυτική μελέτη αλλά και την βυθομέτρηση της περιοχής πρόσδεσης /ελιγμών θα καθοριστεί η τελική θέση» ανέφερε η εταιρεία τον περασμένο Νοέμβριο σε σχετικό ερώτημα της ΡΑΕ, υποβάλλοντας τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχε ζητήσει ο ρυθμιστής κατά την αξιολόγηση του φακέλου.

Μαζί με αυτά ζητούνταν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική και χρηματοοικονομική δυνατότητα του έργου, την μεθοδοθολογία κατάρτισης τιμολογίων χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και άλλα πρόσθετα στοιχεία τα οποία συνιστούσαν ελλείψεις του φακέλου.

Σχετικά με την μετοχική διάρθρωση της εταιρείας, σύμφωνα με την άδεια του έργου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν οι κυπριακές εταιρείες NORION Ltd, (με ποσοστό 9%), VAPIANDO Ltd, (με 71%) και Goldenport Marine Ltd, (με ποσοστό 20%).

Eίναι αξιοσημείωτο πάντως ότι στην άδεια ΑΣΦΑ αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει μέσω ιδίων κεφαλαίων από την «Goldenport Marine Ltd» και μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.

Αντίθετα στο φάκελο που έχει καταθέσει η εταιρεία στην ΡΑΕ προβλέπει ότι ένα ποσοστό μεταξύ 20% έως 30% θα εξασφαλίσει η Klaipedos Nafta με έδρα την Λιθουανία.

Πρόκειται για μία εταιρεία που εμφανίζεται ως διαχειριστής του σταθμού ΑΡΓΩ και η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την λειτουργία τερματικών σταθμών με βάση τις προδιαγραφές της ExxonMobill και της BW LNG.

Τι περιλαμβάνει το έργο του Βόλου

Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου στο Βόλου προβλέπει την κατασκευή υπεράκτιου πλωτού τερματικού σταθμού ΥΦΑ, Υποθαλάσσιο και Χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω νέου Μετρητικού Σταθμού.

Το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην είσοδο του Λιμένος Βόλου. Η απαιτούμενη επιφάνεια για τη χωροθέτηση της υποδομής (πλατφόρμα εκφόρτωσης, ναυδέτες πρόσδεσης/παραβολής, αγκυροβολιά της πλωτής μονάδας και του εξυπηρετούμενου LNG) αναμένεται να ανέλθει σε 55 στρέμματα περίπου συνεκτιμώντας πρόσθετη απόσταση ασφαλείας της τάξεως των 25 μέτρων παραπλέυρως του εξυπηρετούμενου πλοίου.

Προβλέπεται επίσης ότι η σύνδεση της μονάδας FSRU με τον μετρητικό/ρυθμιστικό σταθμό θα γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 340 μέτρων από την πλωτή προβλήτα (floating jetty) και στη συνέχεια με χερσαίο αγωγό μήκους περίπου 5,1 χλμ μέχρι τη ΒΙΠΕ Βόλου.

Το χρονοδιάγραμμα της άδειας (διάρκειας 50 ετών) προβλέπει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της (10 Φεβρουαρίου). Το ίδιο και οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες (βασικός σχεδιασμός, FEED, περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας).

Οι εργασίες κατασκευής του ΑΣΦΑ θα ολοκληρωθούν εντός 15 μηνών ώστε να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του, με εκτιμώμενη ημερομηνία τον Ιανουάριο του 2023.

Μαριάννα Τζάννε

Πηγή:newmoney.gr