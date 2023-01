Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Σε 20 χρόνια «εξαΰλωσε» τα 100 εκατομμύρια της κληρονομιάς του Έλβις

O θάνατος της Lisa Marie Presley σε ηλικία 54 ετών οδηγεί στο ερώτημα ποιος θα κληρονομήσει την Graceland, το διάσημο σπίτι του βασιλιά του ροκ εντ Ρολ, Ελβις Πρίσλεϊ, που είναι και ό,τι έχει απομένει από την περίφημη κληρονομιά των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που πήρε στα χέρια της η Λίζα Μαρί, όταν έγινε 25 ετών το 1993. Στην πραγματικότητα, σε λιγότερο από 20 χρόνια όχι μόνον δεν έχει απομείνει δεκάρα από τα 100 εκατομμύρια που της άφησε ο Έλβις, αλλά αφήνει πίσω της και ένα χρέος 16 εκατομμυρίων δολαρίων στις 3 κόρες της.

Και μέσα σε όλα τα χρέη, είναι και οι μαζεμένες διατροφές για τις δίδυμες κόρες της, ύψους 4.600 ευρώ τον μήνα που έπρεπε, από το 2016, να καταβάλει στον πρώην (τέταρτο) σύζυγό της, Μάικλ Λόκγουντ. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη διευθετηθεί και η κατάσταση των οικονομικών της είναι στον αέρα.

H Graceland πιθανότατα θα περάσει στα τρία επιζώντα παιδιά της – τις κόρες της Ρίλεϊ, μια 33χρονη ηθοποιό, και τις δίδυμες Χάρπερ-Βίβιαν και Φίνλεϊ, 14 ετών.

Ο μονάκριβος γιος της, Μπέντζαμιν, αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών, τον Ιούλιο του 2020. Τα τρία παιδιά της Λίζα Μαρί πιθανότατα θα κληρονομήσουν επίσης το μερίδιο 15% της μητέρας τους στην Elvis Presley Enterprises καθώς το υπόλοιπο 85% πωλήθηκε το 2005 για να καλύψει τα χρέη της.

Τα δικαιώματα των τραγουδιών του «βασιλιά» Έλβις ανήκουν επί του παρόντος στις Universal Music και Authentic Brands Group, στην οποία ανήκουν και τα δικαιώματα της Μέριλιν Μονρόε και του Μοχάμεντ Άλι.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κληρονόμησε 100 εκατομμύρια δολάρια το 1993, στα 25α γενέθλιά της, αλλά σύμφωνα με την ίδια μέχρι το 2016 είχαν σχεδόν εξαφανιστεί εξ ολοκλήρου χάρη στην κακοδιαχείριση και τις κακές επενδύσεις aka ναρκωτικά, αλκοόλ και American Idol… Η Graceland, ωστόσο, περιέργως πως, παρέμεινε, εκτός αν εμφανιστούν από το πουθενά οικονομικά βάρη και σε αυτήν…

Δείτε το βίντεο: Ο Έλβις και η ιστορία της Graceland

Η αυτοκτονία του γιού της Μπέντζαμιν

Η Λίζα Μαρί, που μεγάλωσε μέσα στην Graceland, είναι πιθανότερο να το είχε μεταβιβάσει πριν από χρόνια στα τρία παιδιά της (και έτσι σώθηκε)- την ηθοποιό Ράιλι Κόου, 33 ετών και τα δίδυμα 14χρονα κορίτσια Χάρπερ Βίβιαν και Φίνλεϊ. Ο γιος της, Μπέντζαμιν Κάφ, αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020 έπειτα από μακρά μάχη με τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη.

Η μεγάλη της κόρη Ράιλι, είναι ηθοποιός και παίζει στην σειρά του Amazon Prime, «Daisy Jones and the Six». Η σειρά περιγράφει την ιστορία ενός ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του 1970. Η 33χρονη Ράϊλι πέρυσι ενώ προωθούσε τον ρόλο της ως Zola δήλωσε ότι «ο θάνατος του αδελφού της την είχε χτυπήσει σκληρά». Δήλωσε χαρακτηριστικά στους New York Times ότι άντεξε «έναν χρόνο νιώθοντας σαν να με πέταξαν στον ωκεανό και δεν μπορούσα να κολυμπήσω. Τους πρώτους τέσσερις ή πέντε μήνες, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ήμουν εντελώς εξασθενημένη. Δεν μπορούσα να μιλήσω για δύο εβδομάδες».

Ακόμη και σήμερα, η Ράιλι δυσκολεύεται να αποδεχτεί την τραγωδία. «Είναι πολύ περίπλοκο για το μυαλό μας να το αποδεχθεί γιατί είναι τόσο εξωφρενικό», είπε. «Αν χωρίσω, ξέρω τι να το κάνω και πού να το καταγράψω στο μυαλό μου, αλλά αυτοκτονία του αδερφού σου; Που το βάζεις αυτό; Πώς καταπίνετα αυτό; Απλώς δεν γίνεται».

Η 30χρονη κόρη της Λίζα Μαρί

Ενώ πάλευε να συμφιλιωθεί με τον θάνατο του αδερφού της Μπέντζαμιν, η Ράιλι εκπαιδεύτηκε ως «μαία θανάτου», (όπως λέγεται στις ΗΠΑ), ο άνθρωπος δηλαδή που βοηθά τις οικογένειες που χάνουν τους ανθρώπους τους τόσο με τα πρακτικά θέματα της κηδείας και των τελετών, όσο και με τα πνευματικά, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη. «Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που με βοήθησε, καθώς μπόρεσα να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που περνούσαν τις ίδιες δραματικές καταστάσεις με μένα. Ετσι, λοιπόν, βοηθώντας τους άλλους ανθρώπους, μπόρεσα να βρω τον τρόπο να βοηθήσω τον εαυτό μου».

Σε όλα αυτά την υποστήριξε ο σύζυγός της, ο Αυστραλός κασκαντέρ Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα του Mad Max: Fury Road. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015, αφού ταξίδεψαν στο Νεπάλ για να περάσουν χρόνο χτίζοντας σπίτια στα Ιμαλάια… Η Graceland θα μπορούσε να αφεθεί από κοινού στην Ράιλι και τις δύο έφηβες αδερφές της.

Οι δίδυμες κόρες της

Η Χάρπερ και η Φίνλεϊ, είναι κόρες του μουσικού Μάικλ Λόκγουντ και εμφανίζονταν συχνά με τους γονείς τους στο κόκκινο χαλί. Τα 14χρονα ζούσαν μαζί με την μητέρα τους στο Calabasas, αν και κατά καιρούς είχαν ζήσει με τη γιαγιά τους Πρισίλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σκληρού διαζυγίου των γονιών τους. Τον Οκτώβριο ο πατέρας τους ξαναπαντρεύτηκε. Μετά το θάνατο της Λίζας Μαρί, τα κορίτσια μετακόμισαν με τον πατέρα τους.

Στις 12 Ιουλίου 2020, ο Μπέντζαμιν Καφ, ο γιος της Λίζα Μαρί, αυτοκτόνησε στην οικογενειακή έπαυλη στο Calabasas έπειτα από καυγά με την κοπέλα του. Εκείνη την εποχή, πηγές αποκάλυψαν ότι ο θάνατός του, δεν ήταν «τεράστια έκπληξη» για τη μητέρα του ή άλλους συγγενείς.

Η αυτοκτονία του Μπέντζαμιν δημιούργησε φόβους και για την υγεία της κατεστραμμένης από τα ναρκωτικά Λίζα Μαρί, με τον πρώην σύζυγό της Μάικλ Λόκγουντ να δηλώνει στα δικαστικά έγγραφα για την κηδεμονία των παιδιών, τους φόβους του ότι η πρώην σύζυγός του θα υποτροπιάσει.

Η Ράιλι και ο Μπέντζαμιν προέρχονται από τον πρώτο γάμο της μητέρας τους Λίζα Μαρί, με τον ηθοποιό Ντάνι Κοφ.

Παρά το γεγονός ότι η Λίζα Μαρί τον εγκατέλειψε το 1994 και παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον 20 μέρες αργότερα, ο Ντάνι και η Λίζα Μαρί διατήρησαν φιλικές σχέσεις.

Έμενε μαζί της μέχρι τη στιγμή του θανάτου της και τη βρήκε σωριασμένη στο σπίτι τους μετά την επιστροφή από το σχολείο στο οποίο συνόδευσε τα δίδυμα. Της έκανε Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσουν οι γιατροί.

Η κληρονομιά

Το πόσα χρήματα θα κληρονομήσουν οι τρεις κόρες της Λίζα Μαρί παραμένει ασαφές. Παρά το γεγονός ότι ο παππούς τους ήταν ένας από τους μουσικούς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, τα οικονομικά της οικογένειας ήταν πάντα προβληματικά – χάρη στον πλούσιο τρόπο ζωής και τις σπατάλες του «βασιλιά».

Όταν ο Έλβις πέθανε το 1977, είχε μόνο 5 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, και αυτά λόγω μιας συμφωνία που έκανε ο μάνατζέρ του, συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ, πέντε χρόνια πριν από το θάνατό του. Το 1973 ο Parker πούλησε όλες τις κύριες ηχογραφήσεις του Presley στην RCA Records για 5,4 εκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν πληρώνει δικαιώματα για κομμάτια που κυκλοφόρησαν πριν από το 1973.

Από τα 23 στούντιο άλμπουμ του Έλβις, μόνο πέντε κυκλοφόρησαν μετά το 1973. Ο κατάλογος των τραγουδιών του Έλβις έχει πουληθεί εδώ και χρόνια. Το 2013 τα δικαιώματα για τη μουσική και την εικόνα του αγοράστηκαν από την Authentic Brands, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα της Μέριλιν Μονρόε και του Μοχάμεντ Άλι. Πέρυσι, η Authentic ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Universal Music για να μοιραστεί τα δικαιώματα.

Όμως τα δικαιώματα δεν είναι το μόνο θέμα. Το κατεπίστευμα που είχε δημιουργήσει ο Έλβις για την Λίζα Μαρί, και το οποίο είχε αποτιμηθεί στα 100 εκατομμύρια δολάρια, είχε γίνει καπνός μέχρι το 2015.

Η Λίζα Μαρί διόρισε τον Μπάρι Σίνγκελ το 2003 για να διαχειριστεί το κατεπίστευμα. Την ίδια χρονιά η Λίζα Μαρί ξεκίνησε και αυτή μια μουσική καριέρα, η οποία όμως πήγε άπατη.

Η οικονομική κατάρρευση

Ο Σίνγκελ, ήταν ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Provident Financial Management και εξέχων διευθυντής επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, με πελάτες του τον Al Pacino, τον Elijah Wood, τον βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό συγγραφέα David Mamet και τον Frankie Valli and the Four Seasons.

Αλλά το 2005 ο Σίνγκελ πούλησε το 85% του μεριδίου της Λίζα Μαρί στην Elvis Presley Enterprises, για να πληρώσει τα χρέη της, με αποτέλεσμα η Λίζα Μαρί να χάσει τον έλεγχο του ονόματος και των δικαιωμάτων video-film του πατέρα της. Ο Σίνγκελ είπε ότι με τη συμφωνία «εκκαθάρισε χρέη άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε δημιουργήσει η Λίζα και συμπλήρωσε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μια ροή εισοδήματος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο κατεπίστευμα».

Στη συνέχεια η Λίζα Πρίσλεϊ έχασε τα εκατομμύρια της χάρη σε μια μετέπειτα αποτυχημένη επένδυση της, στην Core Entertainment, την εταιρεία που βρισκόταν πίσω από την παραγωγή του American Idol και η οποία χρεοκόπησε το 2016. Έτσι, φέρεται να άρχισε να ρευστοποιεί ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της για να συμπληρώσει το εισόδημά της από το κατεπίστευμα που της άφησε o Έλβις. Η Λίζα Μαρί υποστήριξε επίσης ότι οι επιχειρηματικές του αποφάσεις της άφησαν χρέος 500.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϋ χώρισε από τον τέταρτο σύζυγό της, Μάικλ Λόκγουντ, το 2016 και στη διαδικασία διαζυγίου τους ισχυρίστηκε ότι είχε χρέος 16 εκατομμυρίων δολαρίων – κάτι που, όμως, ο Λόκγουντ κατεθεσε ότι δεν ήταν αλήθεια.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Λίζα Μαρί εκείνη την εποχή όφειλε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους από το 2012 έως το 2017 και είχε χρεοκοπήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάνοντας των 6 εκατομμυρίων δολαρίων σπίτι της εκεί.

Χρωστούσε επίσης 263.050 δολάρια σε διάφορους επαγγελματικά, 47.844 δολάρια σε χρέη πιστωτικής κάρτας και περίπου 250.000 δολάρια σε διάφορους απλήρωτους λογαριασμούς.

Η Λίζα Μαρί αποκάλυψε τις οικονομικές δυσκολίες της ως απάντηση σε αίτημα του Λόκγουντ να βοηθήσει να πληρώσει μέρος των 450.000 δολαρίων του ως αμοιβή δικηγόρου.

Το 2018, μήνυσε τον Σίνγκελ, κατηγορώντας τον για κακοχιαχείριση των οικονομικών της. Ο Σίγκελ και η εταιρεία του, η Providence Financial Management, αντέκρουσαν τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι οι «εκτός ελέγχου δαπάνες» της Πρίσλεϋ την οδήγησαν στο οικονομικό αδιέξοδο.

Ο Λέον Γκλάστοουν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μπάρι Σίγκελ, είχε δηλώσει τότε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η Λίζα Μαρί περνάει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή της και ψάχνει να κατηγορήσει άλλους αντί να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της». Ωστόσο, η Πρίσλεϊ ήταν ανένδοτη ότι η οικονομική κατάρρευση ήταν δικό του λάθος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα