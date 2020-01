Λιβύη: Κατάρριψη drone και «όχι» από τη Βουλή για τη συμφωνία με την Τουρκία

Τη ματαίωση της συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης στην Τρίπολη και της Τουρκίας υπερψήφισε το Σάββατο η λιβυκή Βουλή, σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ/

Πιο συγκεκριμένα, η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τις πολιτικές δυνάμεις που πρόσκεινται στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) ψήφισε την ακύρωση της συμφωνίας που υπέγραψε με την Τουρκία η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης με έδρα την Τρίπολη.

Υπενθυμίζεται πως η Tουρκική Εθνοσυνέλευση είχε δώσει την έγκρισή της για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη, μετά το αίτημα που είχε υποβάλει ο Λίβυος πρόεδρος, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας των δύο χωρών. Παρά τις 184 ψήφους κατά της έγκρισης του αιτήματος, η απόφαση για την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων «πέρασε», αφού 325 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τη «Hurriyet», η εξουσιοδότηση προβλέπει την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων για έναν χρόνο στη Λιβύη, λόγω των εξελίξεων στη χώρα που απειλούν τα συμφέροντα της Αγκυρας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών επιχειρήσεων στη χώρα και των τουρκικών σκαφών που πλέουν στη Μεσόγειο.

Επίσης, επιδιώκοντας να «παράσχει τη βάση για τις σχέσεις και την ανάπτυξη της συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, η συμφωνία περιλαμβάνει ενισχυμένη συνεργασία στην ανταλλαγή προσωπικού, υλικών, εξοπλισμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέλος, προβλέπονται εγκαθίδρυση μονάδας άμεσης επέμβασης στη Λιβύη, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας.

Οι δυνάμεις του Χαφτάρ κατέρριψαν τουρκικό drone

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) πυροβόλησε και κατέρριψε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ισχυρίζονται στελέχη του, λίγες ώρες αφότου ο στρατάρχης Καλίφα Χαφτάρ κήρυξε ιερό πόλεμο κατά της Αγκυρας για τη στήριξη που παρέχει στον Αλ Σαράτζ και στην κυβέρνησή του.

Την περασμένη Παρασκευή, ο LNA υποστήριξε ότι κατέρριψε τουρκικό drone νότια της πρωτεύουσας Τρίπολης, της έδρας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το drone, όπως ειπώθηκε, είναι Bayraktar TB2, και καταρρίφθηκε από οχήματα του στρατού του Χαφτάρ εξοπλισμένα με αντιαεροπορικά βλήματα.

«Κηρύττουμε ιερό πόλεμο (τζιχάντ) κατά των Τούρκων. Εισέβαλαν στα εδάφη, είναι εχθροί, είπε ο Χαφτάρ, προσθέτοντας: «Οι φιλήσυχοι Τούρκοι πολίτες πρέπει να εναντιωθούν στην απόφαση της κυβέρνησής τους».

#BREAKING: An hour ago, 2 #Turkish Bayraktar TB2 armed drones supporting Islamist militias of #GNA targeted a convoy of #Libya National Army on its way to #Tripoli at Mizda. 30 mins later one of them was shot-down by a Pantsir S1 SAM system of #LNA in south of #Mitiga airport! pic.twitter.com/lAqkTqmv2u

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020