Live: Η ορκωμοσία Μπάιντεν λεπτό προς λεπτό

Αντίστροφη μέτρηση για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις έφθασαν στο Καπιτώλιο, για την ορκωμοσία. Η τελετή ξεκινά στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Δείτε Live εικόνα από την Ουάσιγκτον

Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει τη λειτουργία στον ναό του Αγίου Ματθαίου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην τελετή στο Καπιτώλιο που θα ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η ορκωμοσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα.

Παρόντες είναι οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπους και η σύζυγός του Λόρα, ο Μπιλ Κλίντον με την Χίλαρι και ο Μπάρακ Ομπάμα με την Μισέλ.

Στην εκκλησία, νωρίτερα, Μπάιντεν και Χάρις

Ο Τζο Μπάιντεν, που θα γίνει ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος των ΗΠΑ, παρακολούθησε τη Λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου στην Ουάσιγκτον. Μαζί του και η Καμάλα Χάρις.

Οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι συνήθως παρευρίσκονται στις Λειτουργίες το πρωί της ορκωμοσίας τους, συχνά στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, μια μικρή εκκλησία απέναντι από την Πλατεία Λαφαγέτ από τον Λευκό Οίκο, γνωστή ως «Η Εκκλησία των Προέδρων».

Σχετικά με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου: Ο καθεδρικός ναός, η Μητρική Εκκλησία της Αρχιεπισκοπής της Ουάσιγκτον, πήρε το όνομά της από τον Άγιο Ματθαίο, προστάτη των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ναού. Είναι τόπος πολλών ιστορικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της κηδείας του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι στις 25 Νοεμβρίου 1963.

Αναχώρησε από την Ουάσιγκτον ο Τραμπ

Ο Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 7:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Την ώρα που ο Μπάιντεν μετέβαινε στην εκκλησία, ο Τραμπ αναχωρούσε με το Air Force One για τη Φλόριντα.

Εφθασαν Ομπάμα και Κλίντον στο Καπιτώλιο

Ηδη λίγα λεπτά μετά τις 5:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, στο Καπιτώλιο έφθασαν ο Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του, Μισέλ, και ο Μπιλ Κλίντον με τη σύζυγό του, Χίλαρι.

