Λιούις Καπάλντι: Έπαθε κρίση στη σκηνή λόγω Τουρέτ και το κοινό συνέχισε το τραγούδι του

Ο Λιούις Καπάλντι έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις του για το σύνδρομο Τουρέτ, με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Σε πρόσφατη συναυλία του στη Φρανκφούρτη, ο 26χρονος τραγουδιστής ήρθε αντιμέτωπος με μερικά από τα συμπτώματα του Τουρέτ, την ώρα που τραγουδούσε.

Παρά τα τικ που φαίνεται να έχει, ο Καπάλντι δεν διακόπτει την performance και η στάση του αυτή συγκίνησε τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον βοήθησαν τραγουδώντας μαζί του την επιτυχία του «Someone You Loved».

Παρά τις προσπάθειές του να μην επηρεαστεί η live εμφάνισή του, οι σπασμοί που είχε κλιμακώθηκαν και σε κάποιο σημείο του σόου, φαίνεται να απομακρύνεται από το μικρόφωνο.

Viral πλέον κλιπ στην πλατφόρμα του TikTok δείχνει τον Καπάλντι να κάνει μερικά βήματα πίσω και να διακόπτει για λίγο τη ροή της ερμηνείας του, την ίδια ώρα που το κεφάλι και ο ώμος του φαίνονται να συσπώνται ανεξέλεγκτα.

Παρόλα αυτά, το κοινό έδειξε τη στήριξή του στον αγαπημένο του τραγουδιστή και έσπευσε να δείξει την υποστήριξή του, συνεχίζοντας το κομμάτι από εκεί που το άφησε ο Καπάλντι.

Λίγο αργότερα, ο ποπ σταρ φάνηκε να ανακτά την ψυχραιμία του και να συνεχίζει το σόου.

«Σε υποστηρίζουμε!!!» αναφέρει ο άνθρωπος που μοιράστηκε το εν λόγω κλιπ στο TikTok και έβαλε λεζάντα στο βίντεο: «Οι θαυμαστές ολοκληρώνουν το τραγούδι για τον Λιούις καθώς παλεύει με το Tourette του».

Ο Σκωτσέζος μουσικός έχει μιλήσει ανοιχτά για το Σύνδρομο Τουρέτ το οποίο του προκαλεί ορισμένα «τικ» σε στιγμές έντονου στρες, κούρασης και άγχους.

Μετά τη δημοσίευση τόσο αυτού, όσο και άλλων σχετικών βίντεο, τα σχόλια για τον Καπάλντι και τη συμπεριφορά του κοινού του πήραν «φωτιά».

«Αυτό το τραγούδι είναι ακόμα πιο όμορφο τώρα», «Όλοι όσοι τραγουδούν είναι μια ευλογία για αυτόν τον κόσμο», «Δεν ήξερα καν ότι είχε σύνδρομο Τουρέτ. Τον αγαπώ τόσο πολύ» είναι μερικά από τα σχόλια θαυμαστών και μη.

«Νόμιζα ότι πεθαίνω»

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, ο Λούις Καπάλντι είχε μιλήσει για το σύνδρομο και τη διάγνωσή του. Ανάμεσα σε όσα δήλωσε τότε, ανέφερε πως νόμιζε ότι «πέθαινε» πριν γίνει η διάγνωση.

«Πριν τη διάγνωση νόμιζα ότι πεθαίνω, είμαι λίγο υποχόνδριος. Νόμιζα ότι είχα κάποιο είδος εκφυλιστικής ασθένειας, αλλά είμαι καλά. Ο ώμος μου συσπάται όταν είμαι ενθουσιασμένος, χαρούμενος, νευρικός ή αγχωμένος. Είναι κάτι με το οποίο ζω. Δεν είναι τόσο κακό όσο φαίνεται».

Ο τραγουδιστής χαρακτηρίστηκε από τους θαυμαστές ως «πρεσβευτής» μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του και αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως, περισσότερα από 300.000 παιδιά και ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο ζουν με σύνδρομο Τουρέτ.

Πηγή:protothema