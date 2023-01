Λιοντάρι δάγκωσε τον θηριοδαμαστή του στη Ρωσία – Τον γλίτωσε η γυναίκα του

«Άγαλμα» στην γυναίκα του και τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε θα πρέπει να στήσει ο 42χρονος θηριοδαμαστής Αλεξέι Μακαρένκο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λιοντάρι κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στο Σότσι της Ρωσίας.

Στο βίντεο φαίνεται το λιοντάρι να αρπάζει από την πλάτη τον Μακαρένκο ενώ στις θέσεις των θεατών βρίσκονται παιδιά και οι γονείς τους.

Ευτυχώς για τον 42χρονη θηριοδαμαστή η επίσης εκπαιδευμένη για να χειρίζεται λιοντάρια 43χρονη γυναίκα του, Όλγα Μπορίσοβα, απομάκρυνε άμεσα το αιλουροειδές.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc

— Russia Unplugged (@UnpluggedRus) January 5, 2023