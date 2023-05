Linda Lewis: Πέθανε η διάσημη Βρετανή τραγουδίστρια σε ηλικία 72 ετών

Η Λίντα Λιούις (Linda Lewis), η Βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της οποίας η καριέρα διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της το βράδυ της Τετάρτης, με την αδελφή της Dee Lewis Clay να μοιράζεται την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τη μεγαλύτερη θλίψη και λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας όμορφη αδελφή Linda Lewis απεβίωσε σήμερα ειρηνικά στο σπίτι της», έγραψε. «Η οικογένεια ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή και να μας επιτρέψετε να θρηνήσουμε αυτή τη σπαρακτική στιγμή».

Γνωστή για τη φωνητική της έκταση των πέντε οκτάβων, η οποία την είδε να συγκρίνεται με τη Minnie Riperton και τη Mariah Carey, η Lewis γνώρισε τόσο σόλο επιτυχία στη δεκαετία του 1970 όσο και μια μακρά καριέρα παρέχοντας δεύτερα φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Rod Stewart.

Γεννημένη ως Linda Ann Fredericks στο West Ham το 1950, η Lewis παρακολούθησε σχολή θεάτρου και ασχολήθηκε με την υποκριτική, ενώ εμφανίστηκε ως θαυμάστρια που ούρλιαζε στην πρώτη ταινία των Beatles A Hard Day’s Night το 1964. Όταν υπέγραψε συμβόλαιο με την Polydor, υιοθέτησε το Lewis ως επώνυμό της προς τιμήν της τραγουδίστριας Barbara Lewis. Οι αδελφές της, Dee Lewis και Shirley Lewis, επίσης τραγουδίστριες, και η μητέρα τους θα χρησιμοποιούσαν αργότερα επίσης το επώνυμο.

Αυτοδίδακτη κιθαρίστρια και πληκτράς, εμφανίστηκε στο πρώτο φεστιβάλ Glastonbury το 1970 και είχε τέσσερις επιτυχίες στο top-40 κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας – η πρώτη ήρθε με το Rock-a-Doodle-Doo που έφτασε στο Νο 15 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1973.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε με το It’s In His Kiss – μια διασκευή ενός τραγουδιού του 1963 που αργότερα έγινε διάσημο από τη Cher ως The Shoop Shoop Song.

Ζούσε με μια ομάδα καλλιτεχνών και μουσικών σε ένα κοινόβιο στο Hampstead, σε ένα σπίτι που επισκεπτόταν συχνά ο Yusuf Islam, τότε γνωστός ως Cat Stevens, καθώς και ο Marc Bolan και ο Elton John. Περιόδευσε επίσης με τον Islam και έβγαινε μαζί του κατά διαστήματα για αρκετά χρόνια, ενώ κάποτε έγραψε ότι χώρισαν αφού εκείνος ασπάστηκε το Ισλάμ. «Για να το θέσω ευγενικά, αναζητούσε μεγαλύτερο νόημα στη ζωή. Για να το θέσω ωμά, είχε γίνει ένας μπελάς», έγραψε.

Παντρεύτηκε τον συνάδελφο μουσικό Jim Cregan το 1977, αλλά χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, με τη Lewis να γράφει: «Ήμασταν χώρια πάρα πολύ – ειδικά αφότου ο Jim μπήκε στο συγκρότημα του Rod Stewart – και ήμασταν και οι δύο άπιστοι».

Ανάμεσα στα άλλα μεγάλα ονόματα για τα οποία παρείχε δεύτερα φωνητικά ήταν ο Bowie (για το άλμπουμ του Aladdin Sane) καθώς και ο Stewart, ο Steve Harley και οι Cockney Rebel, ο Rick Wakeman, η Joan Armatrading και οι Jamiroquai.

Το τραγούδι της Old Smokey χρησιμοποιήθηκε από τον ράπερ Common στην επιτυχία του Go! του 2005, η παραγωγή της οποίας έγινε από τον Kanye West. Συνεργάστηκε επίσης με τους Basement Jaxx στο κομμάτι Close Your Eyes.

Συνέχισε να εμφανίζεται μέχρι το τέλος, με το τελευταίο της κομμάτι Earthling, μια συνεργασία με το βρετανικό συγκρότημα Paracosmos, να κυκλοφορεί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

«Όταν κοιτάζω πίσω, συνειδητοποιώ ότι έχω ζήσει μια εξαιρετικά πλούσια ζωή», έγραψε η Lewis στα απομνημονεύματά της. «Θα τα έκανα όλα αυτά ξανά, αν μου δινόταν η ευκαιρία; Όχι. Θα έκανα κάποια από αυτά ξανά; Σίγουρα». Το 2004 παντρεύτηκε τον μουσικό ατζέντη Neil Warnock.

Πηγή:ethnos