Lily Collins: Εύχεται χρόνια πολλά στον διάσημο μπαμπά της με τον πιο τρυφερό τρόπο

Η Λίλι Κόλινς (Lily Collins) ευχήθηκε στον πατέρα της, Φιλ Κόλινς, για τα 72α γενέθλιά του με ανάρτηση στο Instagram. Η 33χρονη ηθοποιός κοινοποίησε πολλές φωτογραφίες της μαζί με τον θρυλικό μουσικό πατέρα της.

Στις φωτογραφίες, οι Φιλ και Λίλι Κόλινς είναι ντυμένοι παρόμοια ή έχουν την ίδια πόζα. Η Λίλι Κόλινς επισημαίνει την ομοιότητά της με τον πατέρα της, Άγγλο μουσικό, δισκογραφικό παραγωγό, τραγουδιστή και ντράμερ των Genesis και του εύχεται για τα γενέθλιά του.

«Χρόνια Πολλά μπαμπά. Σ’ ευχαριστώ που είσαι συνεχής έμπνευση, συνεχές γέλιο και συνεχής θρύλος» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης. Σε μία από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός φορά μαύρο κοστούμι και θυμίζει απίστευτα εμφάνιση του πατέρα της με ανάλογο κοστούμι και λευκό πουκάμισ στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2000.

Οι συνεργάτες της Λίλι Κόλινς από τη σειρά «Emily In Paris» έσπευσαν στην ενότητα σχολίων για να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την ανάρτηση. Η Λίλι Κόλινς έχει χαρακτηρίσει περίπλοκη τη σχέση με τον πατέρα της. Στα απομνημονεύματά της το 2017 «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», η ηθοποιός είπε ότι ο πατέρας της δεν ήταν συχνά κοντά της όταν ήταν παιδί.

Πηγή: Έθνος