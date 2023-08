Λία Ρεμίνι: «Είναι φρικτό και τοξικό άτομο» απαντά η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας στη μήνυσή της

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας εξέδωσε μια μακροσκελή, δηκτική απάντηση μετά την αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η ηθοποιός, πρώην μέλος της, Λία Ρεμίνι.

Η ηθοποιός κατηγόρησε την Eκκλησία για επιζήμιες προσπάθειες αντιποίνων και απόπειρα περιορισμού της ίδιας και «χιλιάδων» άλλων επικριτών της Σαϊεντολογίας που έχουν μιλήσει εναντίον της θρησκευτικής οργάνωσης και του επικεφαλής της, Ντέιβιντ Μισκάβιτς.

Η ηθοποιός ήταν μέλος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας για 35 χρόνια και αποχώρησε το 2013. Στη μήνυση που έκανε στην Εκκλησία, ισχυρίζεται ότι οι «δραστηριότητες και επιθέσεις τύπου μαφίας» της Σαϊεντολογίας έχουν επηρεάσει «σημαντικά» τη ζωή και την καριέρα της.

Here is the press release for my lawsuit against Scientology and David Miscavige, along with my personal statement.

Thank you for all the support. It means so much. pic.twitter.com/9Tno9dGtoA

— Leah Remini (@LeahRemini) August 3, 2023