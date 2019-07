Λέσχες οπαδών της Γιουβέντους με ναζιστικά σύμβολα και εκτοξευτή…πυραύλου (pic)

Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Ειδικά στην Ευρώπη, πολλές φορές έχουν σχετιστεί σύνδεσμοι οπαδών ομάδων, είτε με νεοναζιστές, είτε με εκτός νόμου οργανώσεις. Στην Ιταλία, η έρευνα που πραγματοποίησαν οι αρχές του Τορίνο, φανέρωσε εκπληκτικά ευρήματα σε λέσχες οπαδών της Γιουβέντους που παραπέμπουν σε πολεμικές ετοιμασίες.

Η ιταλική αστυνομία βρήκε στον έλεγχο της πλήθος πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων ξεχώριζε ένας εκτοξευτής…πυραύλων. Παράλληλα, υπήρχαν πολλά ναζιστικά σύμβολα, σβάστικες και άλλα σύμβολα. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, μια εκ των οποίων αφορά των Φάμπιο Ντελ Μπεργκιόλο, 50 ετών, πρώην επιθεωρητή συνοριακής φύλαξης.

