Λάνα Ντελ Ρέι: Γυναίκα την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί «μαύρη μαγεία» στη μουσική της – Η απάντησή της

Η Λάνα Ντελ Ρέι απάντησε στα σχόλια μίας TikToker, η οποία την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί «μαύρη μαγεία» για να επηρεάσει το κοινό της, προκειμένου να ακούει τη μουσική της.

Σε βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα στο TikTok, η γυναίκα ισχυρίζεται πως η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί τη «δαιμονική της ενέργεια» για να αρέσει στους θαυμαστές της.

«Όποια μαγεία κι αν χρησιμοποιεί η Λάνα Ντελ Ρέι, τα ξόρκια που βάζει στη μουσική της για να την κάνει ελκυστική, αυτοί οι δαίμονες προσκαλούνται στο πλήθος και μπαίνουν μέσα σας αν παρευρεθείτε σε κάποια συναυλία. Αυτοί οι δαίμονες θα καταστρέψουν τη ζωή σας», ακούγεται να λέει η γυναίκα στα βίντεό της στο TikTok.

Lana Del Rey claps back at woman accusing her of “demonic energy”:

“B!tch I know the Bible verse for verse better than you do. PS you’re giving off super gremlin energy. Not in a good way.” pic.twitter.com/ScBL2UWmGw

— Pop Crave (@PopCrave) October 9, 2023