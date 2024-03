Κυβερνοεπίθεση σε εκλογικά τμήματα της Σιβηρίας – Γυναίκα πέταξε μπογιά σε κάλπη στη Μόσχα

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση διαπράχθηκε κατά των συστημάτων ασφαλείας με κάμερες σε εκλογικά τμήματα της περιφέρειας Τιουμέν στην Σιβηρία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας Έλα Παμφίλοβα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα στη Μόσχα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε γυναίκα που έριξε πράσινη μπογιά σε κάλπη σε μια προσπάθεια διατάραξης της εκλογικής διαδικασίας στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα.

PROTESTING ELECTIONS IN RUSSIA

⚡️A woman, near Moscow 🇷🇺, poured green ink into the ballot box to spoil the casted ballots.

The woman has been arrested and is in interrogation.

👉 If you cannot run – walk. If you cannot walk – crawl.

It is better to do something than nothing. pic.twitter.com/uswO32atMZ

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024