Κύπρος: Σάλος με τις αποκαλύψεις Al Jazeera για τα «χρυσά» διαβατήρια

Την κατάργηση του προγράμματος «χρυσών» διαβατηρίων ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση, ένα 24ωρο μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν από τη δημοσιοποίηση ντοκιμαντέρ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazzera, στο οποίο Κύπριοι αξιωματούχοι εμφανίζονταν πρόθυμοι να προσφέρουν διευκολύνσεις σε επενδυτές με ποινικό μητρώο για την εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου.

Στο ντοκιμαντέρ του Al Jazeera, δύο δημοσιογράφοι υποδύονται δυνητικούς επενδυτές στην προσπάθεια να «αποκαλύψουν» πώς οι υψηλότερες πολιτικές τάξεις προθυμοποιούνται να βοηθήσουν και να υπονομεύσουν καταδικασμένους εγκληματίες να αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν χωρίς βίζα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

"No passport case is clean."

