Κυπριακή ΑΟΖ: Εικόνες δορυφόρου δείχνουν τον «Πορθητή» ανοιχτά της Πάφου

Ο λογαριασμός «Image Sat Intl» στο Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία από δορυφόρο η οποία δείχνει το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής» να πλέει ανοιχτά της Πάφου, ενώ πιο δίπλα διακρίνεται και το «Barbaros». Όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο ίδιος λογαριασμός είχε δημοσιεύσει και στις 16 Μαΐου δορυφορική φωτογραφία του «Πορθητή» 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κύπρου.

Η φωτογραφία έρχεται στη δημοσιότητα ενώ μαίνονται οι εξελίξεις γύρω από τη δραστηριότητα της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, το μεσημέρι της Τρίτης ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ζητώντας του να υπάρξει σαφής αναφορά σε κυρώσεις, στην ανακοίνωση που αναμένεται από την Ε.Ε.

Under the clouds: The #Turkish #gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos, within #Cyprus's EEZ.#Turkey #Barbados #EEZ #followup #fatih pic.twitter.com/SdhECiwGvA

