Κυμπουρόπουλος: Ψήφισε κατά του δικαιώματος στις αμβλώσεις – Αποστάσεις από Νέα Δημοκρατία

Eντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η έγκριση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, σε ψήφισμα που αναφέρει πως η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού «πρέπει πάντα να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης». Συγκεκριμένα, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος βρίσκεται ανάμεσα σε ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που τάχθηκαν υπέρ της ψηφοφορίας. Η τροπολογία υποστηρίζει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, αρχής γενομένης από τη στιγμή της σύλληψης χωρίς να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα στην επιλογή και αυτοδιάθεση των γυναικών στα σώματα τους και το δικαίωμα στην άμβλωση.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

"…the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"

i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

— Manos Moschopoulos (@maledictus) March 15, 2021