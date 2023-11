Κύμα τριών μέτρων αιφνιδίασε τους λουόμενους στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σκόρπισε τον πανικό – Δείτε βίντεο

Viral έγινε ένα βίντεο που καταγράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας την Κυριακή 5 Νοεμβρίου και απεικονίζει ένα τεράστιο κύμα να σκορπά τον πανικό σε μια παραλία με αρκετό κόσμο.

Το τεράστιο κύμα που έφτανε τα τρία μέτρα «χτύπησε» δίχως προειδοποίηση, στέλνοντας δεκάδες ανθρώπους να αναζητήσουν τη στεριά. Καθώς τα νερά χτύπησαν με ορμή την παραλία, αρκετοί λουόμενοι παρασύρθηκαν μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ τελικά πλημμύρισε και ένας κοντινός δρόμος. Σύμφωνα με το Associated Press δεν έγινε γνωστός κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

A sneaker wave is a disproportionately large coastal wave that can appear in a wave train without warning.

