Κυκλώνας Ζορμπάς: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ και ενώ ο κυκλώνας Ζορμπάς ήδη κάνει επέλαση στη νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, προβλέπονται έντονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά- συμπεριλαμβανόμενης της Αττικής- την Εύβοια, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα τις Σποράδες και τη Θεσσαλία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς την Αττική, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά στα πελάγη και τα 10 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Σήμερα Σάββατο (29/9)

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες (κυρίως τις δυτικές) και από τις απογευματινές ώρες τις Σποράδες και τη Θεσσαλία.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Αττική. Σταδιακά μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, πιθανώς στα Δωδεκάνησα και προς τη νύχτα της Κυριακής στη Χαλκιδική.

Ανεμοι εντάσεως 8-9 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά από αργά το απόγευμα.

Την Κυριακή (30/9)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου θα επηρεάσουν τις πρωινές ώρες την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και θα σταματήσουν.

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική). Βαθμιαία τα φαινόμενα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εξασθενήσουν.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο σε επίπεδο θύελλας (10 μποφόρ), με μικρή εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Τη Δευτέρα (1/10)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Κυριακής θα περιοριστούν στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα επηρεάσουν κυρίως τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Απαγορευτικό απόπλου

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και φτάνουν κατά τόπους τα 8-10 μποφόρ.

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Επίσης, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό. Κανονικά εκτελείται η γραμμή Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, ενώ κλειστές είναι οι πορθμειακές γραμμές Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Ο «Ζορμπάς» σαρώνει Μεσσηνία και δυτική Μάνη

Ο κυκλώνας Ζορμπάς πλήττει από τα ξημερώματα του Σαββάτου την Μεσσηνία και στην παραλία της Καλαμάτας τα κύματα έχουν ανέβει και η θάλασσα έχει μεταφέρει φερτά υλικά αλλά και τον εξοπλισμό αρκετών παραλιακών καταστημάτων.

LIVE from Greece – #medicane making landfall in Kalamata, Peloponnese! Report: Acris Callas via partners @cycloneorhodes #Zorbas pic.twitter.com/lfvoPj6Rws

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 29, 2018