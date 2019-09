Κυκλώνας Ντόριαν: Καταστροφικό πέρασμα από τις Μπαχάμες (vids)

O ισχυρός κυκλώνας Ντόριαν συνεχίζει να σαρώνει τις Μπαχάμες με χιλιάδες σπίτια να έχουν παρασυρθεί από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους ανέμους να λυσσομανούν με ταχύτητα τα 300 χλμ. την ώρα, μια πρωτοφανής κατάσταση στην ιστορία αυτού του αρχιπελάγους της Καραϊβικής.

Καταστροφές «χωρίς προηγούμενο» στα νησιά Αμπάκος, γράφει σε μήνυμά του στο Twitter ο Χάμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός αυτού του αρχιπελάγους που βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή. «Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το Αμπάκο, η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο. Η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε στα 265 χλμ. την ώρα αλλά ο Ντόριαν επιμένει να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα».

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου», είχε πει νωρίτερα ο πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια.

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex

