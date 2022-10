Κυκλώνας Ίαν: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Φλόριντα – Πάνω από 70 οι νεκροί

Δεκάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω του ο κυκλώνας Ίαν, που σάρωσε τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για 50 επιβεβαιωμένους θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούν την κομητεία Λι στη Φλόριντα. Ακόμη πιο εφιαλτικοί είναι οι απολογισμοί αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με το NBC να μιλά για 77 νεκρούς και το CNN για περισσότερους από 70.

Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Περισσότερες από 1.100 διασώσεις καταγράφηκαν στη Φλόριντα αφότου ο Ίαν έπληξε την πολιτεία ως κυκλώνας Κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τετάρτης, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις χθες Σάββατο.

Μολονότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε Νότια Καρολίνα, Βόρεια Καρολίνα και Βιρτζίνια.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9

— Joe Guerra (@_jg54) September 28, 2022