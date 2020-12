κυκλο – φ – κορωνοϊκα

Γράφει ο συγκοινωνιολόγος Χαράλαμπος Α. Σκυργιάννης

Καλημέρα αγαπητοί αναγνώστες. Είναι πλέον σίγουρο ότι δεν θα γλιτώσουμε εύκολα από αυτή την κατάρα του ιού, τώρα έχουν αρχίσει και οι αμφιβολίες για το αν και κατά πόσον καλύπτουν τα ήδη πολύ βιαστικά εγκεκριμένα εμβόλια τη «βρετανική» μετάλλαξη του ιού, που δείχνει να είναι πιο έξυπνος από τον άνθρωπο. Και κάνει τους απανταχού επιστήμονες να τρέχουν αλαφιασμένοι πίσω του και τους απανταχού πολιτικούς να μην γνωρίζουν πού παν τα τέσσερα. Τους δε δημοσιογράφους να τους κλαις, καθώς δεν ξέρουν τι και από πού τους έρχεται και τι επιτρέπεται ή όχι να ξεστομίζουν ή να γράφουν. Για παράδειγμα ένας σούπερ παρουσιαστής ειδήσεων, ιδιοκτήτης εφημερίδας, ιδιοκτήτης ραδιοφώνου και άλλα πολλά και καλά έκρινε ότι ήταν «χωρίς θεαματικά αποτελέσματα το click away» την ώρα που όλες οι εικόνες και οι συνεντεύξεις έλεγαν ότι είναι μια μεγάλη βλακεία που δεν βοηθάει καθόλου την αγορά και οι έμποροι της πόλης μας μιλούσαν για μπάχαλο.

Ύστερα έχουμε την «Ελευθερία», επιχείρηση εμβολιασμού του άμαχου ελληνικού πληθυσμού. Το διάβασα στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα» (ιδιοκτησίας κυρίου Μαρινάκη, αθώος εκρίθη και αυτός…) κι αν δεν με πιστεύετε ιδού ο σύνδεσμος https://www.tanea.gr/2020/12/20/greece/emvolia-programmatizontai-85-512-rantevou-tin-imera/ Λέει, λοιπόν, ότι θα γίνονται (κρατήστε το θα) 85.512 ραντεβού για εμβολιασμό κάθε μέρα σε όλη τη χώρα. Το υπερήφανο αυτό νούμερο προκύπτει ως εξής: 1.018 εμβολιαστικά κέντρα επί 14 ώρες λειτουργίας την ημέρα επί 10 λεπτά για κάθε εμβολιασμό (άρα 6 εμβολιασμοί κάθε ώρα). Αυτό για 6 ημέρες την εβδομάδα (Κυριακή αργία…) επί 4 εβδομάδες ίσον 2.052.288 εμβολιασμοί τον μήνα. Και όλο αυτό θα το διαχειρίζεται μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και ένα (ακόμη…) επιτελικό κέντρο, που θα εδρεύει στο war room της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα, έτσι ακριβώς το ονοματίζουν «Τα Νέα», war room, δωμάτιο πολέμου, μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι το ΓΕΣ, το ΓΕΕΘΑ, το Λιμενικό Σώμα έχουν ένα Κέντρο Επιχειρήσεων, το ίδιο ήξερα, ο αδαής, και για την Πολιτική Προστασία, αλλά το Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια έχει war room και προφανώς έπρεπε να αποκτήσουμε κι εμείς μέσω των καλοπληρωμένων «Νέων»! Για να επιστρέψουμε στα νούμερα, εμένα μου φαίνονται εξωπραγματικά για την ελληνική πραγματικότητα. Τα κατέγραψα εδώ για να τα θυμόμαστε, κάθε φορά που θα ακούμε τους απολογισμούς της «Ελευθερίας».

Για την ελληνική πραγματικότητα, λέω, όπου διαπρέπουν «τοξικοί άνθρωποι», αναζητείται «ποιοτικός χρόνος» και απαιτείται «ενσυναίσθηση», πολλοί «κυνηγούν το όνειρό τους», πολλοί σχολιάζουν τη «δυστοπία», ασκούν «τηλεργασία», «έχουν αισθήματα για το άλλο φύλλο» και καταγράφουν ιστορίες στα «σόσιαλ» και αιτήματα στις «πλατφόρμες» – πρόσφατα είδα κι ένα πανώ αναρτημένο στην παραλία (παρακαλώ!) στο οποίο σε άψογα αγγλικά είναι γραμμένο «all I want for x-mas is clean air», ο εστί μεθερμηνευόμενον «το μόνο που θέλω για τα Χριστούγεννα είναι καθαρός αέρας» και υπογραφή Πρωτοβουλία Πολιτών No Burn (προφανώς κατά της καύσης σκουπιδιών). Το πράγμα, που λέτε, πάει μακριά, κάθε ώρα που περνάει πάει και μακρύτερα, μετά από όλους αυτούς τους ανόητους όρους και τις ανάλογες ξενόφερτες φράσεις τώρα και τα συνθήματά μας, Bread, Education, Freedom. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Απευθυνόμαστε σε αλλοδαπούς συμπολίτες; χρηματοδοτούμαστε από φροντιστήρια αγγλικών (τρόπος του λέγειν); γιατί πρέπει ο υπέροχος αέρας μας να παραχωρεί τη θέση του στο παράγωγό του air;

Αυτοκτονία δεύτερη στο Νοσοκομείο του Βόλου. «Ψυχολογικά προβλήματα» κι εδώ. Όλοι έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι οι γιατροί στα Νοσοκομεία ανεβαίνουν κάθε μέρα – για να μην πω κάθε ώρα – έναν Γολγοθά, και ιδιαίτερα τώρα με τον κορωνοϊό. Μιλάμε για «ήρωες», χειροκροτούμε απ’ τα μπαλκόνια κατά την επιθυμία της «υπέρκομψης» κυρίας (κατά το υπερ-σύγχρονος ή το υπερ-όπτης, τώρα και υπερ-κομψός, θεός να φυλάει…) αλλά στην ουσία δεν κάνουμε τίποτε, απολύτως τίποτε, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αριθμοί, και ξανά αριθμοί, ακριβείς μέχρι τη μονάδα, σαν τους παραπάνω, προσλήψεις επί προσλήψεων, επιτάξεις, χαμός, να γεμίζει το μυαλό των τηλεθεατών-ψηφοφόρων κι ας μένουν άδεια τα Νοσοκομεία, κι ας μην υπάρχει δεύτερος οδηγός ασθενοφόρου ή χειριστής ακτινολογικού στην Αλόννησο, ποιος νοιάζεται για τις φώκιες; Να χειροκροτούμε, ναι!, αλλά να απαιτούμε κιόλας, συμπολίτες.

Παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα! 30.000 οχήματα κάθε χρόνο, 1.000 άτομα προσωπικό, γερμανική υπερ-επένδυση από την εταιρεία Next.e.GO Mobile SE που εδρεύει στο Άαχεν και υπέγραψε «επιστολή πρόθεσης συνεργασίας» με την ημέτερη και αρμοδία (;) Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., για συντομία Enterprise Greece S.A. Η έδρα του εργοστασίου αναζητείται, και βέβαια η Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα, όπως έχει στο παρελθόν περίτρανα αποδείξει με την παραγωγή των NISSAN από την ΤΕΟΚΑΡ Α.Ε. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρότατον δια εν ενεργεία ή δια θέλω-να-γίνω στελέχη πολιτικών η/και αυτοδιοικητικών σχηματισμών. Γένοιτο! Με την υπερ-επένδυση στο Ελληνικό ξέρει κανείς τι γίνεται;

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, φίλοι αγαπημένοι. Γεια σας.

Στη φωτογραφία η οδός Δημητριάδος, Χριστούγεννα 2009.