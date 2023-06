KsouKsou – Οι πρώτες Ελληνικές δωρεάν εφαρμογές κινητών που απωθούν τα κουνούπια & τις κατσαρίδες μέσω του ήχου

Δύο εφαρμογές δημιουργήθηκαν από τον Αποστόλου Χρήστο.

Το Ksou Ksou & KatsaridoKsouKsou αποτελεί τις πρώτες Ελληνικές δωρεάν εφαρμογές κινητών οι οποίες σου δίνουν την δυνατότητα να απωθήσεις οποιοδήποτε κουνούπι & κατσαρίδα γύρω σου με το πάτημα ενός κουμπιού. Μήπως όταν εμφανίζονται τα κουνούπια & οι κατσαρίδες κάθε βράδυ στην αυλή ή το μπαλκόνι σου, τότε εξαφανίζεστε εσείς; Αν δεν θες να υποφέρεις άλλο από «απρόσκλητους επισκέπτες», πάτα το κουμπάκι και διώξτους μακριά! Πίστεψε με εσύ δεν θα καταλάβεις τίποτα. ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ!…

Οι εφαρμογές βρίσκονται δωρεάν εδώ:

https://www.christosapostoloudev.eu/ksouksou

https://www.christosapostoloudev.eu/katsaridoksouksou

Πως λειτουργούν;

Η εφαρμογή είναι εύχρηστη και απλή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες. Με το πάτημα ενός κουμπιού απλά ενεργοποιείται από το ηχείο σας ένα αρχείο ήχου που δεν μπορεί να το αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί εξαιτίας των ιδιαίτερων συχνοτήτων. Παρόλα αυτά οι συχνότητες του αρχείου που παίζουν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές για τα κουνούπια & τις κατσαρίδες. Οπότε το μόνο που του μένει είναι να το βάλει στα πόδια! Επίσης εντός της εφαρμογής έχετε και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας ως σημείο προσέλκυσης των κουνουπιών με μωβ υπεριώδες χρώμα, έτσι ώστε αν δεν λειτουργεί ο ήχος, να μπορέσετε να τα εξολοθρεύσετε μόνοι σας.

Σχετικά με την εφαρμογή για την καταπολέμηση των κουνουπιών:

Ουσιαστικά η εφαρμογή παράγει ήχο από 12Hz έως 40kHz. Το δικό μας αυτί ίσως αντιληφθεί από τα 22Hz και πάνω αλλά παρόλα αυτά οι χαμηλότερες για εμάς συχνότητες είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές για τα κουνούπια. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε περισσότερα από 60 είδη κουνουπιών οπότε μερικές φορές μπορεί να πέσουμε και έξω. Μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος που θα τους επηρεάσει ο ήχος εξαρτάται και από την όρεξη τους, από την περίοδο αναπαραγωγής καθώς και από την περιοχή. Παρόλα αυτά λειτουργεί στο μεγαλύτερο μέρος αυτών. Όλοι μπορούμε να διαθέτουμε ένα ηλεκτρονικό αντικουνουπικό και χωρίς να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον.

Έχει αποδειχθεί κυρίως στο παρελθόν ότι ήχοι χαμηλής συχνότητας απωθούν τα κουνούπια Aedes diantaeus NDK (Diptera, Culicidae) σύμφωνα με τους D.N. Lapshin & D.D. Vorontsov. Η όλη λειτουργία βασίζεται στο ότι αντιλαμβάνονται τέτοιες συχνότητες σαν κομμάτι της επικοινωνίας τους. Σε διάφορα πειράματα που διεξάχθηκαν στον παρελθόν από τους D.N. Lapshin & D.D. Vorontsov, αποδείχθηκε ότι υπήρξαν έντονες συμπεριφορές αποφυγής κουνουπιών σε ήχους στην περιοχή 140–200 Hz. Τα περισσότερα από τα κουνούπια έφυγαν από την περιοχή πάνω από την πηγή ήχου μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μετά την έναρξη του σήματος δοκιμής. Τα κουνούπια πέταξαν ως επί το πλείστων προς τα πάνω, προς τα πλάγια και προς τα πίσω σε σχέση με το δοκιμαστικό ακουστικό διάνυσμα. Τα κουνούπια αναπτύσσουν αμυντική συμπεριφορά με βάση την ανάλυση των ακουστικών πληροφοριών. Το εύρος της αρνητικής φωνοταξίας περιορίζεται σε υψηλότερες συχνότητες από το φάσμα των ήχων πτήσης των ομοειδών θηλυκών, και στο εύρος χαμηλής συχνότητας, από το αυξανόμενο επίπεδο ατμοσφαιρικού θορύβου. Τα θηλυκά χρειάζονται το αίμα γιατί περιέχει πρωτεΐνες απαραίτητες για την ανάπτυξη των αυγών που φέρουν. Ένα τσίμπημα μπορεί να περιέχει και 5 χιλιοστά του λίτρου αίμα. Παρόλα αυτά οι ultrasonic ήχοι έχουν δείξει να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος των κουνουπιών.

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η αξιοποίηση υπερηχητικών κυμάτων (Acheta domesticus) ως βιοελέγχου κουνουπιών στο Γεωργικό Ινστιτούτο Malang είναι πραγματική. Οι γρύλοι έχουν συχνότητες μεταξύ 0,2 kHz και 50 kHz. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον πληθυσμό κουνουπιών. Οι υπάρχουσες μελέτες αναφέρουν ότι τα κουνούπια μπορούν να αποβληθούν με συχνότητα 18–48 kHz από ήχους γρύλων. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας της χρήσης γρύλων το πρωί έφτασε το 60% και το απόγευμα το 80%.

Σχετικά με την εφαρμογή για την καταπολέμηση των κατσαρίδων:

Ορισμένοι ήχοι μπορούν να απωθήσουν τις κατσαρίδες, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης λύσης απαιτεί συνήθως μια συνδυαστική προσέγγιση. Αποτελεσματικοί τρόποι απώθησης:

Ήχοι υψηλής συχνότητας: Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα του 2004, οι κατσαρίδες αντιδρούν σε ήχους υψηλής συχνότητας (πάνω από 30 kHz), που δεν μπορούν να αντιληφθούν από το ανθρώπινο αυτί. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένοι τύποι κατσαρίδων μπορεί να αισθάνονται ανασφάλεια ή άγχος σε περιβάλλοντα με έντονους ήχους υψηλών συχνοτήτων, που είναι κοινά σε βιομηχανικούς χώρους ή περιβάλλοντα με μεγάλη κυκλοφορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι κατσαρίδες είναι θύματα επιθέσεων από διάφορα αρθρόποδα και αραχνίδια που τις χρησιμοποιούν ως τροφή. Ωστόσο, οι κατσαρίδες μπορούν να αντιληφθούν ηχητικά ερεθίσματα σε διάφορες συχνότητες και να αποφύγουν τους επιθέτορές τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι νυμφοί και τα αυγά των κατσαριδών αποφεύγουν τους επιθέτορες που παράγουν ήχους σε υψηλές συχνότητες, καθώς η αντίληψή τους στους ήχους αυτούς είναι ευαίσθητη. Συνεπώς, οι ηχοί υψηλών συχνοτήτων μπορούν να ενοχλήσουν τις κατσαρίδες και να τις αποτρέψουν από το να βρουν τροφή ή να κινηθούν σε έναν συγκεκριμένο χώρο. [Bell, W.J. and Roth, L.M., 2004. Nymphs and eggs of cockroaches (Dictyoptera) as prey of invertebrates. Entomologist’s Monthly Magazine, 140(1683), pp.35-45]

Ήχοι δόνησης: Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα του 2008, οι κατσαρίδες είναι ευαίσθητες στις δονήσεις, οπότε οι ήχοι δόνησης μπορούν να απωθήσουν τις κατσαρίδες. Συνεπώς, οι κατσαρίδες μπορούν να αντιληφθούν δονητικούς ήχους και να αντιδράσουν σε αυτούς με απόκριση απόφυγης. Επειδή οι κατσαρίδες είναι ευαίσθητες στις δονήσεις, είναι δυνατόν να απωθηθούν από ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, που προκαλούν δονήσεις στο περιβάλλον τους και τις ενοχλούν. [Kim, D.K., Kim, Y.H., Jin, B.R. and Lee, S.H., 2008. A study on the frequency characteristics of vibration stimuli inducing escape behavior in the German cockroach, Blattella germanica. Journal of Asia-Pacific Entomology, 11(2), pp.93-97]

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αποστόλου Χρήστο στο [email protected]