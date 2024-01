Κρίστοφερ Ριβ: O γιος του σκέφτεται πως θα ήταν ο πατέρας του αν έβαζε το μικροτσίπ του Έλον Μασκ

Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Κρίστοφερ Ριβ, σκέφτηκε πώς η τεχνολογία Neurolink του Έλον Μασκ θα μπορούσε να βοηθήσει τον πατέρα του ο οποίος ήταν παράλυτος. Ο παρουσιαστής του Good Morning America Γουίλ Ριβ αναφέρθηκε στην τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή όσων ζουν με παράλυση.

Ο Γουίλ μίλησε στους τηλεθεατές για τα τελευταία ελπιδοφόρα μηνύματα της τεχνολογίας Neuralink του Έλον Μασκ. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία είναι «σχεδιασμένη να ερμηνεύει τη νευρική σας δραστηριότητα, ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone μόνο με τη σκέψη». Ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη εμφυτεύσει το πρώτο τους τσιπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ο πατέρας του Γουίλ, ο Κρίστοφερ ο οποίος έγινε διάσημος μέσα από τον ρόλο του Σούπερμαν, έμεινε παράλυτος, όταν έπεσε από ένα άλογο και έσπασε δύο σπονδύλους στον αυχένα του σε ηλικία 42 ετών. Αναλογιζόμενος τη νέα τεχνολογία, ο Γουίλ είπε: «Η Neuralink εντάσσεται σε μια μικρή ομάδα εταιρειών που εμφυτεύουν συσκευές στον εγκέφαλο, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιτυχία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή, είναι μια χαραμάδα ελπίδας στο επίπονο ταξίδι της προόδου και της ανάρρωσης για τους ανθρώπους που ζουν με παράλυση».

Σύμφωνα με τον Μασκ, το πρώτο ανθρώπινο εμφύτευμα ήταν επιτυχημένο μέχρι στιγμής. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Ο πρώτος άνθρωπος έλαβε εμφύτευμα από τη Neuralink χθες και αναρρώνει καλά. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πολλά υποσχόμενη ανίχνευση ακίδων νευρώνων».

Η Neuralink, η οποία στοχεύει στη δημιουργία διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), άρχισε να στρατολογεί ανθρώπους ασθενείς για την πρώτη της κλινική δοκιμή το περασμένο φθινόπωρο αφού πήρε το πράσινο φως από τον Οργανισμό Τρφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή η Neuralink ανέφερε ότι άτομα που έχουν τετραπληγία λόγω τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφικής σκλήρυνσης (ALS) μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μελέτη.

Λεπτομέρειες για τα στοιχεία του ασθενή δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αλλά η συγγραφέας Άσλι Βανς, η οποία έγραψε το 2015 τη βιογραφία «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future», ανέφερε σε δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο ιδανικός υποψήφιος για την πρώτη δοκιμή της Neuralink σε άνθρωπο ήταν «ένας ενήλικας κάτω των 40 ετών του οποίου και τα τέσσερα άκρα είναι παράλυτα».

Η Βανς εξήγησε ότι μόλις «μερικές ώρες» αρκούν για να εκτελέσει ένας χειρουργός μια κρανιοτομή και άλλα 25 λεπτά για να εισαχθεί το τσιπ από ένα ρομπότ στην περιοχή του εγκεφάλου.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο #shortsvideo

Ο Μασκ δεν μοιράστηκε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, αλλά είπε ότι τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά και υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μια μέρα να επιτρέψει στους ανθρώπους να βιώσουν νέες πραγματικότητες στη ζωή τους.

Πηγή:protothema