Κρίστιαν Ερικσεν: «Σε σταθερή κατάσταση» μετά την κατάρρευση στο γήπεδο

Eυχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Κρίσταν Ερικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του την ώρα που μεταφερόταν με το φορείο. Μάλιστα η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την UEFA που με επίσημη ανακοίνωση τόνισε ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση του Ερικσεν. «Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί» ανέφερε η ανακοίνωση της UEFA.

Παράλληλα, ένα ανάλογο μήνυμα ακούστηκε και από τα ηχεία του γηπέδου προς το κοινό που έζησε με μεγάλη αγωνία τη σοκαριστική πτώση του Δανού σταρ και όσα εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια. Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση της δανέζικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Την ώρα που το ματς παιζόταν, σε μια διεκδίκηση της μπάλας ο Ερικσεν, έπεσε στο έδαφος έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Αμέσως έσπευσαν κοντά του συμπαίκτες και αντίπαλοι για να τον βοηθήσουν καθώς δεν έδειχνε να ανταποκρίνεται. Παράλληλα άμεσα πήγε κοντά του και το ιατρικό τιμ της Δανίας. Ωστόσο, ο παίκτης της Ιντερ παρέμενε στο έδαφος δίχως να έχει τις αισθήσεις του… Μάλιστα φάνηκε ότι το ιατρικό τιμ του έκανε μαλάξεις στο στήθος καθώς ο Δανός άσος δεν ανταποκρινόταν καθόλου.

Στιγμές αγωνίας για Ερικσεν

Μάλιστα τα λεπτά περνούσαν, ο Ερικσεν δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, ενώ οι συμπαίκτες του φανερά συγκλονισμένοι, δημιούργησαν γύρω του ένα ανθρώπινο τείχος… Πολλοί εξ αυτών ήταν με δάκρυα στα μάτια.. Λίγη ώρα αργότερα κι ενώ ακόμη ο παίκτης δεν είχε μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου, η UEFA ανακοίνωσε την οριστική διακοπή του αγώνα. Στον αγωνιστικό χώρο κατέβηκε και η σύζυγος του παίκτη την οποία αγκάλιασε ο γκολκίπερ της ομάδας Κάσπερ Σμάιχελ προσπαθώντας να της συμπαρασταθεί.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021