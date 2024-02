Κρις Μπράουν: Αποκλείστηκε από το NBA All-Star Celebrity Game λόγω του ξυλοδαρμού της Ριάνα το 2009

Ο Κρις Μπράουν υποστηρίζει πως αποκλείστηκε από το NBA All-Star Celebrity Game, όπου κι είχε προσκληθεί αρχικά, λόγω του περιστατικού κακοποίησης της Ριάνα στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο Instagram τα μηνύματα που έλαβε από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, τα οποία μιλούσαν για τον συντονισμό του ταξιδιού.

Σε ένα από τα μηνύματα μάλιστα, αναφέρονταν στην στολή που θα φορούσε ο Κρις Μπράουν ως μέλος της ομάδας του Λιλ Γουέιν.

Chris Brown claims he was disinvited from playing in NBA All-Star Celebrity Game because of domestic violence past https://t.co/nN6pTJs1hm pic.twitter.com/vl7I39gAnk

