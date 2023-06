Κρατούμενος στη Φλόριντα επιτέθηκε στον δικηγόρο του λίγο πριν καταδικαστεί σε θανατική ποινή – βίντεο

Ένας κρατούμενος στη Φλόριντα λίγο πριν καταδικαστεί σε θανατική ποινή επιτέθηκε στον δικηγόρο του μέσα στο δικαστήριο.

Ο 61χρονος Joseph Zieler, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία και τον βιασμό της 11χρονης Robin Cornell και της 31χρονης Lisa Story το 1990, έκανε νεύμα στον δικηγόρο του να τον πλησιάσει και στη συνέχεια του έριξε αγκωνιά. Οι αστυνομικοί, που βρίσκονταν στο δικαστήριο παρενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ρίχνοντας τον στο πάτωμα.

60-year-old Joseph Zieler was convicted in 1990 for the murder of an 11-year-old girl and a woman.

