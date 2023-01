Κουκουβάγια του χιονιού χάθηκε και κατέληξε…στη Νότια Καλιφόρνια – «Ουρές» για να τη θαυμάσουν

Άναυδοι έμειναν οι Καλιφορνέζοι στη θέα μιας κουκουβάγιας του χιονιού – γνωστή και ως η κουκουβάγια του Χάρι Πότερ- η οποία συναντάται στην αρκτική τούνδρα ενώ ανήκει στα προστατευόμενα είδη.

Οι κάτοικοι στο Σάιπρες της Καλιφόρνιας – περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες – έμειναν με ανοιχτό το στόμα στην εμφάνιση της κουκουβάγιας στα μέσα Δεκεμβρίου. «Είναι εκπληκτικό να βλέπεις μια κουκουβάγια του χιονιού στη Νότια Καλιφόρνια», δήλωσε ο Κρις Σπέρτζον, πρόεδρος του προγράμματος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Pasadena Audubon Society, ενός τοπικού τμήματος της National Audubon Society. Εκατοντάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν την περιοχή για να θαυμάσουν από κοντά την κουκουβάγια και κάποιοι μάλιστα, ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Photographers and birders from around Southern California gathered in a neighborhood near Holder street in Cypress, CA to view a #snowyowl Saturday. The birds are common in Canada and northern latitudes but are rarely seen as far south as Southern California. pic.twitter.com/JugzeUWxDX

Bubo scandiacus: Η κουκουβάγια του χιονιού

Το συγκεκριμένο είδος (Bubo scandiacus) ενδημεί στην αρκτική τούνδρα, όπου το λευκό του φτέρωμα το καμουφλάρει φυσικά στο χιόνι, σύμφωνα με την National Audubon Society, μια οργάνωση που προστατεύει τα πουλιά σε όλη την Αμερική.

«Απαντώνται στον πολύ, πολύ βόρειο Καναδά», δήλωσε ο Τζάρετ Ντέιβι, ειδικός άγριας ζωής και συντονιστής εθελοντών στο Κέντρο Φροντίδας Υγροτόπων και Άγριας Ζωής στο Huntington Beach της Καλιφόρνιας.

«Το νότιο σύνορο της χειμερινής τους εμβέλειας βρίσκεται στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκονται στην Ουάσιγκτον ή στη Μινεσότα ή στο Μέιν το χειμώνα. Αλλά το να βρίσκονται τόσο νότια είναι πραγματικά σπάνιο».

I took way too many photos of this gorgeous owl, but it was worth it 😍

When am I ever going to see a Snowy Owl against palm trees again??? #SoCal #snowyowl pic.twitter.com/dbhBr0aOe0

— Marky Mutchler (@MarkyMutchler) January 7, 2023