Κουέντιν Ταραντίνο: Αναζητεί πρωταγωνιστή για την τελευταία του ταινία

Αυτόν τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η «προ-προπαραγωγή» της τελευταίας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο με τίτλο «The Movie Critic». Όπως είπε ο σκηνοθέτης στο «Deadline» αναζητά έναν ηθοποιό περίπου 35 ετών για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά θα είναι κάποιος περίπου 35 ετών. Σίγουρα θα είναι ένας νέος κορυφαίος άνδρας για μένα», είπε ο Ταραντίνο. «Έχω μια ιδέα για κάποιον που μπορώ να φανταστώ να το κάνει πολύ καλά…».

Quentin Tarantino says he will cast someone he hasn’t worked with before as the lead in his final film ‘THE MOVIE CRITIC’.

“It’s going to be somebody in the 35 year-old ball park… I do have an idea of somebody I can imagine doing it really well.”

(Source: Deadline) pic.twitter.com/EY4lXeSm7l

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 25, 2023