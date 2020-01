Κόβει την ανάσα σοκαριστικό τρακάρισμα στο Μόντε Κάρλο – Σώος από θαύμα ο οδηγός

Σοκαριστικό τρακάρισμα είχε ο Εσθονός Οτ Τάνακ στο ράλι του Μόντε Κάρλο για το πρωτάθλημα WRC. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των αγώνων, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της διαδρομής και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη χιονόπτωση, έχασε τον έλεγχό του Hyundai i20 που οδηγούσε, σχεδόν… απογειώθηκε, βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε δέντρα και προσγειώθηκε σε παράπλευρο δρόμο!

Για καλή τους τύχη τόσο ο 32χρονος πιλότος όσο και ο συνοδηγός του Μάρτιν Γιαρβέογια βγήκαν από το διαλυμένο αυτοκίνητο σώοι και αβλαβείς έχοντας ωστόσο υποστεί σοκ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Τα βίντεο από διαφορετικές λήψεις που κυκλοφόρησαν λίγο μετά το τρακάρισμα κόβουν την ανάσα.

Μερικές ώρες αργότερα ο Τάνακ ενημέρωσε μέσω social media πως ο ίδιος και ο συνοδηγός του είναι καλά στην υγεία τους και αναρρώνουν.

Δείτε το σοκαριστικό τρακάρισμα από διαφορετικές λήψεις:

TÄNAK: 📺 Video clip of @OttTanak’s big off on SS4 of Rallye Monte-Carlo 2020. Crew are OK 🇲🇨 @OfficialWRC | @HMSGOfficial | @fia | #WRCLive | #WRCjp | #WRC | #RallyeMonteCarlo 📹 @T_Tuominenpic.twitter.com/LuJXhzkfpr

— Rallying UK 🌐 #WRC (@RallyingUK) January 24, 2020