Κόστα Ρίκα: Το «Σπήλαιο του Θανάτου» τιμωρεί τους πάντες – Θανατηφόρο για κάθε πλάσμα που μπαίνει σε αυτό

Το τουριστικό συγκρότημα Recreo Verde στη Venecia de San Carlos, στην Κόστα Ρίκα, φιλοξενεί ένα μικροσκοπικό ορεινό σπήλαιο που έχει γίνει γνωστό ως η «Σπηλιά του Θανάτου» λόγω της ικανότητάς του να σκοτώνει κάθε πλάσμα που μπαίνει σε αυτό.

Βρίσκεται στην άκρη του ηφαιστείου Poas, η la Cueva de la Muerte και έχει μόλις 2 μέτρα βάθος και 3 μέτρα μήκος, γεγονός που την καθιστά ένα φαινομενικά άνετο καταφύγιο για έντομα, πουλιά και μικρά ζώα που αναζητούν καταφύγιο. Αλλά τα φαινόμενα μπορεί να απατούν, καθώς η είσοδος σε αυτό το μικροσκοπικό σπήλαιο έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο. Αν και η μικροσκοπική σπηλιά φαίνεται ακίνδυνη με γυμνό μάτι, είναι γεμάτη με μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο που τυχαίνει επίσης να είναι εξαιρετικά τοξικό. Για να καταδείξουν πόσο θανατηφόρο είναι στην πραγματικότητα το «Σπήλαιο του Θανάτου», οι τοπικοί ξεναγοί τοποθετούν έναν αναμμένο φακό μέσα στο σπήλαιο και αυτός σβήνει αμέσως λόγω της απουσίας οξυγόνου και της υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα.

Costa Rica's Cave of Death is a stable pool of nearly 100% fatal carbon dioxide, posing a threat to any animal that enters. pic.twitter.com/ctMsvrE1yj

