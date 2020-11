Κορωνοϊός: Συγκλονίζει βίντεο γιατρού στις ΗΠΑ: Ελπίζω οι τελευταίες στιγμές της ζωής σας να μη μοιάζουν έτσι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με γιατρό στις ΗΠΑ, ο οποίος μέσω αυτού προσπαθεί να αφυπνίσει την κοινή γνώμη για τη χρήση μάσκας και τους κινδύνους από τον κορωνοϊό. Ο γιατρός στο βίντεο είναι από το Μιζούρι των ΗΠΑ.

Και απευθυνόμενος σε εκείνους που θα δουν την αναπαράσταση των συμπτωμάτων από τον κορωνοϊό στο βίντεο, ο γιατρός επισημαίνει: «Ελπίζω οι τελευταίες στιγμές της ζωής σας, να μη μοιάζουν έτσι. Σας υπόσχομαι ότι αυτό θα βλέπει η μητέρα σας ή ο πατέρας σας ή τα παιδιά σας στο τέλος της ζωής τους, αν κολλήσουν κορωνοϊό». Το μήνυμά του συγκλονίζει και ο γιατρός προτρέπει τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, να φορούν μάσκες και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, το να φοράς μάσκα είναι πιο άνετο από το να είσαι διασωληνωμένος σε μία ΜΕΘ. Το βίντεο ανήρτησε στο λογαριασμό του το BBC.

"I hope that the last moments of your life don't look like this"

A doctor in Missouri has made a video simulating what a patient dying from Covid-19 might see – in a bid to urge people to wear face maskshttps://t.co/X0aLsy4hdC pic.twitter.com/f8Fotu9tgC

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2020