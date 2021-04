Κορωνοϊός: Στο Τέξας το πρώτο γεμάτο γήπεδο στην εποχή της πανδημίας!

Eικόνες από το πρόσφατο παρελθόν που όμως μοιάζουν τόσο μακρινές λόγω κορωνοϊού. Εικόνες από την προηγούμενη… κανονική ζωή των ανθρώπων, τότε που οι φίλαθλοι, κατά χιλιάδες, συνέρρεαν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες. Ενα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι εξέδρες γέμισαν ξανά στο εναρκτήριο ματς για το αμερικανικό πρωτάθλημα μπέιζμπολ μεταξύ των Texas Rangers και των Toronto Blue Jays.

Ηταν η πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2020 που περισσότεροι από 40.000 φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν σε ένα γήπεδο για να παρακολουθήσουν ένα ματς. Το Globe Life Field στο Αρλινγκτον του Τέξας άνοιξε τις θύρες του και ο κόσμος έσπευσε για να παρακολουθήσει μαζικά το πρώτο ματς της σεζόν αφήνοντας μια χαραμάδα ελπίδας για το μέλλον σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ενθουσιασμός στο κοινό ήταν μεγάλος που έδειξε να το ευχαριστιέται καθώς μέχρι πρότινος καμία άλλη αθλητική δραστηριότητα δεν έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ παρουσία θεατών.

A packed Globe Life Field for the Texas Rangers’ home opener.

It’s the first full-capacity sporting event in the U.S. in over a year.

