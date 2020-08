Κορωνοϊός: Σε καραντίνα 180 επιβάτες της πτήσης Ζάκυνθος-Κάρντιφ

Σε υποχρεωτική καραντίνα μπήκαν οι περίπου 180 επιβάτες πτήσης από τη Ζάκυνθο προς το Κάρντιφ της Ουαλίας, αφού σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, επτά εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί στον κορωνoϊό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC αλλά και του Guardian τα κρούσματα προέρχονται από τρεις διαφορετικές ομάδες ατόμων που ήταν στο αεροπλάνο, που πέταξε με πτήση της TUI από το ελληνικό νησί, στις 25 Αυγούστου.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη δόθηκε η εντολή σε όλους τους επιβάτες της πτήσης να μπουν σε καραντίνα κατ’ οίκον.

Παράλληλα του υπουργείο Υγείας της Ουαλίας ζήτησε από όσους βρίσκονταν στην πτήση και παρουσίασαν συμπτώματα να υποβληθούν άμεσα σε τεστ.

Seven people on flight from Zante to Cardiff test positive for Covid https://t.co/touyt4L29N

— The Guardian (@guardian) August 30, 2020