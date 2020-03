Κορωνοϊός: Οι Ισπανοί βγήκαν στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαν τους γιατρούς (video)

Στα μπαλκόνια βγήκαν χθες το βράδυ οι Ισπανοί όχι για να τραγουδήσουν αλλά για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό για το πολύτιμο και δύσκολο έργο τους εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού.

Κορωνοϊός: Σχεδόν ολική καραντίνα στην Ισπανία -Ακόμα και απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ουχάν, όπου οι κάτοικοι που βρίσκονται σε καραντίνα βγήκαν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους για να τραγουδήσουν, προκειμένου να αναπτερωθεί το ηθικό τους, οι κάτοικοι της Ισπανίας έκαναν μια παρόμοια κίνηση. Όχι όμως για να τραγουδήσουν αλλά για να χειροκροτήσουν με ευγνωμοσύνη για το έργο που επιτελούν οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Ισπανίας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης του κορωνοϊού.

The whole of Spain went to their windows to give a round of applause to health workers for their amazing work. #compartomiaplausosanitario

👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Og45rc5wAr

— The Local Spain (@TheLocalSpain) March 14, 2020